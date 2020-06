La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta prendendo forma. Dopo la conferma al timone di Alfonso Signorini, sul web iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sul cast dei 'vipponi'. Secondo il portale Tv Blog, Elisabetta Gregoraci potrebbe essere una delle prossime coinquiline.

Per il momento si sa soltanto che il reality-show di Canale 5 riaprirà i battenti in autunno. Inoltre, il conduttore ha dichiarato che ci saranno due appuntamenti settimanali come avviene nella versione iberica.

Le indiscrezioni sul cast

In queste ore, il portale Tv Blog ha ipotizzato tra i possibili concorrenti del Grande Fratello Vip 5 il nome di Elisabetta Gregoraci.

Per il momento si tratta solamente di indiscrezioni, poiché non c'è alcuna conferma né da parte di Alfonso Signorini né dalla soubrette.

L'unica cosa certa è che se la notizia si rivelasse veritiera, per il conduttore del reality-show sarebbe un vero e proprio colpaccio. Già in passato si era parlato della presenza dell'ex moglie di Flavio Briatore nella casa più spiata d'Italia, ma poi alla fine non se ne era mai fatto nulla.

Oggi però, sembra che la diretta interessata abbia già accettato il ruolo di concorrente. Ma non è finita qui: pare che anche Andrea Damante e Pamela Prati possano avere delle chance per entrare nel cast. Così come nel caso di Elisabetta Gregoraci anche per il deejay veronese e la showgirl sarda non c'è nulla di certo.

L'unica cosa certa è che Alfonso Signorini ha sempre espresso il desiderio di mettere su un cast di livello.

Le dichiarazioni di Alfonso Signorini

Nei giorni scorsi, Alfonso Signorini è stato protagonista di un'intervista per Tv Sorrisi e Canzoni. Il presentatore televisivo ha parlato a lungo di come potrebbe essere la nuova edizione del Grande Fratello Vip.

E' proprio in merito ai provini che il giornalista si è sbilanciato: "Si sta profilando un cast di grandissimo interesse". Il direttore del settimanale Chi ha confessato che la redazione ha già vagliato circa 40 personaggi famosi. Nel corso dell'intervista, Alfonso Signorini ha specificato che nelle prossime settimane il suo staff terrà dei colloqui anche con i personaggi più giovani.

Per quanto riguarda le 'nuove leve', il conduttore ha ammesso che ci vuole un po' più di pazienza per selezionarli poiché a causa della loro giovane età è difficile inserirli come personaggi famosi.

Signorini ha anche parlato di avere avuto un notevole vantaggio sui casting, visto che numerosi concerti e fiction sono state annullati o messi in pausa per la pandemia. A tal proposito il diretto interessato ha affermato di essere stato contattato anche da persone insospettabili.