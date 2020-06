Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, conosciutosi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 4, nei scorsi giorni hanno affermato di aver rifiutato la proposta di partecipare a Temptation Island. Proposta che in realtà non sarebbe mai arrivata. Questo almeno è quanto comunicato dal programma Mediaset attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. L'accusa alla coppia è quella di sfruttare il nome del programma per avere un po' di visibilità.

'Mai fatto una offerta a Clizia Incorvaia e a Paolo Ciavarro'

Pochi giorni fa la coppia, durante un'intervista radiofonica, aveva affermato di aver ricevuto un'offerta per partecipare alla prossima edizione di Temptation Island.

Proposta che i fidanzati hanno rifiutato, affermando che il programma si allontana dal loro mondo: "Temptation Island? Ce lo hanno proposto, ma abbiamo detto no. Maria De Filippi è una persona stupenda, ma questo non è proprio il nostro genere. Non è il nostro modus operandi". Nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 giugno, la redazione del programma ha smentito tali affermazioni: "Tra i tanti che sono usciti in questi giorni, appunto mai invitati, risaltano Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, a cui auguriamo tutto il meglio della vita, ma che da noi non sono mai stati invitati a partecipare".

Il programma sui social: 'Ci fa sempre onore quando qualcuno usa il nostro nome'

Nel comunicato il programma ha poi lanciato un'accusa ben precisa: "Ci fa sempre onore che qualcuno debba ricorrere ai nostri titoli per avere visibilità di notizia, ma a volte l'insistenza senza repliche può prendere pieghe fastidiose per tutti".

Al momento la coppia non ha ancora ribattuto a tali accuse. Negli ultimi giorni, comunque, sono diverse le indiscrezioni sul cast della prossima edizione del reality di Canale 5. L'ultima in ordine di tempo è quella che vorrebbe nel cast Manila Nazzaro e il suo compagno Lorenzo Amoruso. Tra le altre coppie che sembrano poter partecipare al programma vi sono Antonella Elia con il compagno Pietro Delle Piane e Gemma Galgani con Sirius.

Secondo quanto comunicato da TvBlog, inoltre, le edizioni vip e nip del programma potrebbero fondersi in un'unica versione. A condurre dovrebbe essere confermato Filippo Bisciglia. Al momento non è stata ufficializzata nessuna di queste notizie. La messa in onda del programma dovrebbe essere prevista per luglio, con le riprese che si svolgeranno regolarmente seguendo la normativa contro la diffusione del coronavirus.