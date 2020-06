Con il coronavirus anche le fiction e le serie tv hanno subito una battuta d’arresto. Attraverso il suo profilo Instagram, Federica De Benedittis ha confessato di non sapere quando tornerà sul set de Il Paradiso delle Signore. Nonostante il futuro incerto, l’attrice ha confidato che gli addetti ai lavori stanno lavorando per tornare a lavorare in totale sicurezza.

La soap opera di Rai 1 è stata interrotta e in questi giorni dal lunedì al venerdì la rete ammiraglia sta mandando in onda le repliche. Per il momento le registrazioni dei nuovi episodi risultano essere una vera e propria incognita.

Le parole dell’interprete di Roberta Pellegrino

Federica De Benedittis ne Il Paradiso delle Signore interpreta Roberta Pellegrino, la giovane che, oltre a essere una Venere del salone, è una studentessa alla facoltà d’ingegneria. Al momento il futuro della soap risulta essere ancora incerto: nessuno ha ricevuto la telefonata per tornare sul set.

Attraverso una Instagram Stories Federica De Benedittis ha fatto chiarezza sull'argomento: l’attrice ha affermato di ricevere spesso delle domande sul futuro della soap opera. “Quando ricominciamo a girare il Paradiso delle Signore? In realtà non so ancora darvi una risposta”. La De Benedittis ha spiegato che al momento gli attori non sono stati contattati per tornare sul set.

Poco dopo, però, ha rassicurato tutti i telespettatori: “Stanno lavorando per permetterci di tornare al più presto al lavoro in sicurezza”.

Purtroppo a causa della pandemia anche le fiction si sono dovute attenere alle linee guida per prevenire il contagio, motivo per cui le situazioni dove sono previsti contatti ravvicinati, come ad esempio le scene più passionali, sono state ridotte al minimo indispensabile.

La vita privata di Federica

Come ha passato Federica De Benedittis il periodo di lockdown? L’attrice, libera degli impegni di lavoro, ne ha approfittato per godersi la vita casalinga. Federica ha avuto il piacere di passare molto tempo in compagnia del marito Giulio Corso. Per chi non lo sapesse, quest’ultimo interpreta Antonio Amato ne Il Paradiso delle Signore.

Federica e Giulio sono convolati a nozze lo scorso autunno e durante la quarantena non hanno nascosto il desiderio di voler allargare la famiglia. Durante il lockdown numerosi attori hanno continuato a interagire con i propri fan, in modo da raccontare degli aneddoti legati al set e alla loro vita privata.