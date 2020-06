Nuovo spazio dedicato alle notizie de Il Segreto, la soap opera andata in onda per la prima volta il 10 giugno 2010 su Canale 5. Gli spoiler spagnoli trasmessi prossimamente sui teleschermi italiani, indicano che tutta l'attenzione sarà focalizzata su Alicia Urrutia (Roser Tapias), uno dei nuovi personaggi della dodicesima stagione dello sceneggiato. In particolare, la donna organizzerà un piano diabolico con la complicità di Damian ai danni di Adolfo (Adrian Pedraja) e Tomas De Los Visos (Alejandro Siguenza). Fortunatamente le intenzioni dei due complici saranno intercettate da Matias Castaneda (Ivan Montes), che deciderà di intervenire.

Il Segreto trame: Alicia si avvicina a Damian

Le anticipazioni della soap opera iberica in programma prossimamente su Canale 5, svelano che la relazione extraconiugale di Matias e Alicia avrà vita breve. L'uomo capirà molto presto di amare ancora sua moglie e la piccola Camelia. Il Castaneda, infatti, deciderà di interrompere la storia con la Urrutia. Un addio che avrà delle ripercussioni: la giovane, infatti, non sopporterà di essere stata scaricata dall'amante, tanto da metterlo in difficoltà su ogni decisione presa per portare avanti la battaglia dei minatori contro i padroni. Di conseguenza Alicia, delusa dal comportamento di Matias si avvicinerà a Damian, intenzionato a vendicarsi della morte del suo amico Cosme, avvenuta durante un crollo alla miniera della marchesa Isabel.

Matias sventa il rapimento di Adolfo e Tomas

Secondo le trame de Il Segreto si evince che Damian e la sua nuova alleata organizzeranno un piano per rapire Adolfo e Tomas, i figli di Isabel, in quanto ritenuta responsabile di non aver fatto le opere di ristrutturazione all'interno della miniera. Fortunatamente Matias si renderà conto delle intenzioni bellicose dei due complici, impedendogli di portare a termine il loro scellerato piano.

Alla fine, la Urrutia desisterà a rapire i fratelli De Los Visos, nonostante sia molto arrabbiata. In seguito, Mauricio proporrà al Castaneda di diventare uno dei consiglieri comunali accanto a Marta.

La Urrutia prende le distanze dal Castaneda

Il nuovo lavoro del marito di Marcela susciterà la delusione della Urrutia, che crederà che sia passato dalla parte dei padroni.

Alicia dimostrerà di non cambiare opinione, nonostante le rassicurazioni del giovane a lottare per i giusti diritti dei lavoratori. Per questo motivo, la giovane deciderà di allontanarsi definitivamente dal Castaneda, obbligandolo a non chiamarla neanche per motivi lavorativi. Come avanzerà questa story-line? In attesa di sapere nuovi dettagli, si ricorda che le vicende ambientate a Puente Viejo vanno in onda ogni giorno dalle ore 16:20 su Canale 5.