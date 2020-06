Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera iberica che ha compiuto da poco 7 anni di messa in onda su Canale 5. Le trame spagnole, in onda prossimamente in Italia svelano che Francisca Montenegro (Maria Bouzas) scalpiterà per tornare ad essere la matrona di Puente Viejo. In particolare, la donna arriverà a fingere un malore per scappare da La Habana dopo aver ingannato Antonita, la serva della marchesa Isabel (Silvia Marsò).

Il Segreto: Eulalia finge di morire per far uscire Francisca allo scoperto

Le anticipazioni della soap opera iberica, svelano che nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5, Eulalia Castro (Charo Zapardiel) organizzerà una trappola ai danni di Francisca per farla uscire allo scoperto.

Tutto comincerà quando la donna incaricherà il tenente Campuzano (Pablo Rivero Madrinan) di scoprire il nascondiglio della matrona, in quanto ha intenzione di fargliela pagare per averla rinchiusa in manicomio con la complicità di Cristobal Garrigues (Carlos De Austria). Tuttavia, le indagini del faccendiere non troveranno riscontri, in quanto la moglie di Raimundo (Ramon Ibarra) resterà ben nascosta in un'ala segreta de La Habana, la tenuta della marchesa Isabel. Alla fine la Castro, fingerà la sua morte, pubblicando il suo falso necrologio sui quotidiani nazionali per fare in modo che la Montenegro ritorni per le vie di Puente Viejo.

La Montenegro organizza un piano per scappare da La Habana

Dagli spoiler de Il Segreto, trasmessi nei prossimi giorni sul canale del Biscione, si evince che il decesso di Eulalia arriverà alle orecchie di Francisca, che apparirà talmente entusiasta dalla cosa da progettare la sua fuga. Infatti organizzerà un piano nei confronti della serva Antonita (Lucia Caraballo), approfittando di un viaggio di Isabel durante le feste di Natale.

A tal proposito, la marchesa obbligherà la domestica a sorvegliare le mosse della sua parente, in quanto sicura della sua furbizia. Come prevedibile, la Montenegro organizzerà uno stratagemma per avere via libera, certa della malafede dell'inserviente. La moglie di Raimundo (Ramon Ibarra) sporcherà di sangue un fazzoletto dopo essersi bucata un dito con un ago.

Poi, richiederà l'intervento urgente di Antonita, fingendo di aver espulso il sangue dalla bocca durante un violento attacco di tosse. La serva terrorizzata fuggirà a chiamare i soccorsi, mentre Francisca sarà sempre più vicina ad evadere da La Habana. Ci riuscirà? In attesa di saperlo, si ricorda che la nuova puntata dello sceneggiato torna lunedì 15 giugno su Canale 5 dopo DayDreamer - Le ali del sogno, la nuova Serie TV con Can Yaman e Demet Ozdemir.