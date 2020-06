Prosegue lo spazio dedicato alle notizie su Una vita, una delle soap opera più viste in questo momento in Italia. Gli spoiler delle nuove puntate, in onda dal 15 al 19 giugno su Canale 5, annunciano importanti novità. In sintesi, Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) scoprirà di essere gravemente malata dopo una lite con il marito Eduardo Torralba (Paco Mora). Ramon Palacios (Junma Navas), invece, apparirà dispiaciuto per Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), tanto da volerlo aiutare ad uscire dal brutto giro in cui è sprofondato.

Una Vita, anticipazioni 15-19 giugno: Felipe provoca uno scandalo ad Acacias 38

Le anticipazioni della soap opera spagnola, in programma da lunedì 15 a venerdì 19 giugno sui teleschermi di Canale 5, svelano che accadranno innumerevoli colpi di scena nelle vicende ambientate ad Acacias 38. In particolare, Jose penserà di risollevare la grave crisi economica in cui è piombata la famiglia dopo la distruzione del teatro in Argentina, esportando le olive di Cabrahigo con il nome di Bellita, se quest'ultima non fosse d'accordo con la sua iniziativa. Eduardo, invece, scoprirà che Lucia è stata insieme a Telmo. Per questo motivo, Torralba si scaglierà come una furia contro la moglie. Purtroppo, l'Alvarado sarà colta da un grave malore, tanto da richiedere il ricovero in ospedale.

Felipe, intanto, dimostrerà di non riuscire a controllare i suoi episodi di rabbia dopo la morte di Celia e il conseguente ritorno di Ramon nel quartiere. L'avvocato, infatti, si rifugerà in una vita fatta di eccessi e dissolutezza. Infine l'Alvarez Hermoso tornerà ad Acacias 38 completamente ubriaco ed in compagnia di due cortigiane, provocando uno scandalo generale.

Lucia scopre di essere malata, Ramon vuole aiutare l'Alvarez Hermoso

Dalle trame di Una Vita, trasmesse la prossima settimana (15-19 giugno) su Canale 5, si evince che Lucia apprenderà di essere malata gravemente. I medici, infatti, le diagnosticheranno un male incurabile ai polmoni, tanto da avere ancora poche settimane di vita.

La madre di Mateo, a questo punto, implorerà ai dottori di non dire niente ai famigliari sulle sue reali condizioni di salute, in quanto vuole prima sistemare le cose con Telmo e suo figlio. Una volta dimessa, Eduardo proibirà all'Alvarado di uscire di casa senza la sua compagnia. Intanto, Felipe si rinchiuderà in casa dopo aver fatto una pessima figura davanti ai vicini del vecchio quartiere di Acacias 38. A tal proposito, Ramon si dimostrerà molto dispiaciuto per il tracollo dell'Alvarez Hermoso, tanto da cercare di rimetterlo in riga con l'aiuto di Liberto. Ci riuscirà? In attesa di sapere come evolverà questa story-line, si ricorda che le puntate della soap opera sono in onda tutti i giorni dalle ore 14:10 sul canale del Biscione.