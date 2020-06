Giovedì 11 giugno andrà in onda la seconda puntata di New Amsterdam, con due nuovi episodi serali ricchi di colpi di scena. Su Canale 5, a partire dalle ore 21:25 circa, gli spettatori vedranno Max Goodwin e Floyd Reynolds alle prese con un adolescente che verrà ricoverato in ospedale con gravi problemi ai polmoni. Valentina Castro, invece, annuncerà di essere in possesso dei fondi per l'inizio della fase dello studio clinico.

Spoiler puntata dell'11 maggio: Max e Floyd in in difficoltà con un paziente

Gli spoiler di "New Amsterdam" rivelano che nell'episodio dal titolo '14 anni, 2 mesi e 8 giorni', la dottoressa Helen prenderà una decisione che potrebbe avere delle conseguenze decisive sul suo lavoro.

Intanto, Valentina Castro comunicherà ai colleghi di essere in possesso dei fondi per iniziare la seconda fase dello studio clinico, nel quale verranno coinvolte 40 persone con problemi oncologici. In seguito, la dottoressa Helen accuserà la sua collega di non svolgere come si deve il proprio lavoro, in quanto scoprirà che sono stati ammessi soltanto 15 pazienti.

Intanto la Sharpe proporrà un rimedio creativo per aiutare una donna ex-obesa alla quale l'assicurazione ha negato l'operazione di rimozione della pelle in eccesso.

Nel frattempo, Floyd e Max saranno in difficoltà con un adolescente di tredici anni affetto da un grave problema ai polmoni. Tuttavia i due medici faranno tutto il possibile per salvare il ragazzino, avvalendosi anche di farmaci sperimentali.

Ben presto, Floyd e Max scopriranno che l'adolescente ha sviluppato la malattia ai polmoni a causa dall’uso della sigaretta elettronica, il cosiddetto vaping.

In seguito, un flashback mostrerà la modalità con il quale il dottor Vijay Kapoor ha curato una persona rimasta in coma per quattordici lunghi anni.

Riduzione al budget dell'ospedale

Nell'episodio dal titolo 'Burocrazia' il medico Goodwin riceverà la comunicazione di dover ridurre 2 milioni di dollari dal suo budget per l'ospedale. Inoltre Max scoprirà che negli ospedali, incluso il New Amsterdam, dare le dimissioni ai pazienti terminali è una cosa normale, in quanto tiene bassa il percentuale di decessi nelle loro strutture.

Per questo motivo, deciderà di riprendere le persone dimesse nell'ultimo periodo e sistemarle nel nuovo padiglione destinato alle cure palliative.

Intanto, la Brantley farà presente al suo collega che non hanno a disposizione fondi sufficienti, ma Goodwin userà un escamotage per mettere con le spalle al muro un avaro donatore.

Nonostante l'avviso che i tagli cambieranno in modo drastico la loro quotidianità all'interno dell’ospedale, i medici proseguiranno nel fare tutto il possibile per aiutare i loro pazienti.