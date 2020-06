Da mesi si vociferava di una possibile rottura tra i due ballerini di latinoamericano Raimondo Todaro e Francesca Tocca, rispettivamente impiegati a Ballando con le stelle e Amici di Maria De Filippi, e ora la fine del matrimonio è stata ufficializzata. Il ballerino infatti ha scritto su Instagram una toccante dedica all'ex moglie proprio nel giorno del loro anniversario di matrimonio. Una dedica dolce e senza rancore con cui ufficializza la fine del loro rapporto.

Raimondo Todaro: 'Auguro a Francy di ritrovare l'amore'

Nel giorno di quello che doveva essere il loro sesto anniversario di matrimonio, Raimondo Todaro ha pubblicato su Instagram una dolce dedica alla ormai ex moglie Francesca: "Grazie a Francesca per avermi regalato gli anni più belli della mia vita", scrive il ballerino, dimostrando di non serbare alcun rancore verso la donna dalla quale ha avuto la figlia Jasmine.

È proprio in nome della loro bambina che Raimondo chiede rispetto e comprensione, invitando tutti i fan a non entrare nelle dinamiche private e delicate di una famiglia che, seppur separata, è ancora capace di volersi un gran bene e restare unita nonostante tutto. Todaro ha poi aggiunto di volere solo il bene per la sua ex moglie, augurandole anche che il suo cuore torni a battere per un uomo in grado di amarla: "Auguro a Francy di ritrovare l'amore, la serenità e la felicità che merita perché è una persona speciale".

Francesca e Raimondo: oggi sarebbe stato il loro anniversario

Il 1 giugno del 2014 Francesca Tocca e Raimondo Todaro si promettevano amore eterno e si univano in matrimonio: da quel giorno sono passati sei anni e molte cose sono cambiate.

I due hanno vissuto anni felici e il loro sogno d'amore è stato coronato dalla nascita di una bambina di nome Jasmine, ma negli ultimi tempi qualcosa si è rotto definitivamente. Per mesi sui social si sono rincorse le voci della fine della loro relazione, mai confermate dai diretti interessati. Almeno fino a quando è stato evidente che Francesca ha iniziato a provare qualcosa per un allievo di Amici19 Valentin Dimitru, fatto che è stato confermato anche dallo stesso allievo della scuola di Amici.

La storia tra i due si sarebbe però rivelata un fuoco di paglia. Raimondo Todaro, in tutti questi mesi, ha sempre preferito rimanere in disparte, dimostrando una grande maturità. Tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro c'è quindi ancora tanto affetto e stima reciproca. Non resta che sperare che il futuro riservi ai due molte belle sorprese, anche se non più insieme.