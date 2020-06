Elisa Isoardi annuncia in diretta televisiva la chiusura de La prova del cuoco. Nel corso della puntata odierna del celebre cooking show del mezzogiorno di Rai 1, la padrona di casa del programma ha confermato quei rumors che da svariate settimane ormai circolavano in rete e sui social. Da tempo, infatti, si parlava della chiusura della trasmissione del mezzogiorno della rete ammiraglia Rai e quest'oggi è arrivata la conferma in diretta televisiva.

Chiude La prova del cuoco su Rai 1: oggi l'annuncio ufficiale della Isoardi

Il prossimo venerdì 26 giugno andrà in onda l'ultima puntata di sempre de La prova del cuoco con Elisa Isoardi: a partire dal prossimo settembre non ci sarà più spazio nel palinsesto di Rai 1 per questo storico programma che da circa vent'anni tiene compagnia a milioni di spettatori nella fascia del mezzogiorno.

"La prova del cuoco sta chiudendo, lo sanno tutti" ha dichiarato in diretta televisiva la padrona di casa del programma che quest'oggi ha ospitato in collegamento sua mamma per la preparazione di una ricetta. La Isoardi ha colto la palla al balzo per fare chiarezza su questi rumors, dicendo che sua mamma l'aveva chiamata preoccupata ieri sera, per chiederle cosa ne sarebbe stato del suo futuro date le voci sulla chiusura della trasmissione del mezzogiorno di Rai 1.

Elisa, però, ha prontamente tranquillizzato la sua mamma dicendole che questo è il lavoro più bello del mondo e ''basta darsi una mossa'', che è quello che sta facendo lei con i suoi autori, in vista di impegni futuri.

Antonella Clerici potrebbe tornare nel mezzogiorno di Rai 1 al posto de La prova del cuoco

In attesa di scoprire quello che sarà il futuro di Elisa Isoardi sulle reti Rai, si vocifera che dal prossimo settembre la fascia del mezzogiorno della rete ammiraglia tornerà nuovamente nelle mani di Antonella Clerici.

A quanto pare, infatti, la conduttrice dovrebbe condurre una nuova trasmissione dal titolo provvisorio 'La casa nel bosco', in onda in diretta dalla sua abitazione di Arquata Scrivia, immersa nella natura, dove la Clerici si era rifugiata dopo l'addio al programma culinario di Rai 1. Un programma che dovrebbe mixare cucina e intrattenimento e che andrebbe definitivamente a sostituire La prova del cuoco.

Intanto per la prossima stagione televisiva di Rai 1 si parla anche di un cambio alla guardia de La Vita in diretta, la trasmissione del pomeriggio che mixa attualità, cronaca e spettacolo. Sembra quasi certo l'addio di Lorella Cuccarini, che quest'anno ha condotto il programma in coppia con Alberto Matano. L'ex mezzo busto del Tg1, infatti, dovrebbe condurre in solitaria la nuova edizione in onda dal mese di settembre.