È passato un anno dall'ultima edizione di Temptation Island Nip, ma i riflettori sono ancora accesi su alcuni degli ex protagonisti del docu-reality di Canale 5. Dopo la lettera di Vittorio Collina consegnata a Novella 2000, Katia Fanelli ha deciso di commentare la vicenda. Scendendo nel dettaglio, la 'fotonica' si è detta sicura che la relazione tra il suo ex e la tentatrice non sarebbe durata nel tempo.

Nella lettera pubblicata dal settimanale di Roberto Alessi, l'ex protagonista di Temptation Island aveva confessato di aver mentito a Maria De Filippi: l'intento del giovane era quello di non far soffrire la sua ex compagna.

Ma non solo: Vittorio aveva dichiarato di essere tornato single. Vanessa Cinelli dal novembre scorso si sarebbe allontanata da lui, per poi ammettere di non essere innamorata. Una situazione che Katia Fanelli aveva già previsto nei mesi scorsi.

Le ultime dichiarazioni di Katia Fanelli

In seguito alle confessioni di Vittorio Collina, Katina Fanelli ha espresso la sua opinione. A quanto pare, la giovane aveva già intuito che la relazione tra il suo ex fidanzato e la tentatrice conosciuta a Temptation Island non sarebbe durata a lungo.

Attraverso una Instagram Stories, Katia Fanelli ha pubblicato un estratto di una sua vecchia intervista rilasciata al settimanale 'Chi'. La giovane riminese aveva dichiarato: "Vanessa cerca visibilità, lui cerca l'amore".

A distanza di mesi, la diretta interessata è tornata a marcare la sua posizione: "Non aggiungo altro".

Dunque, Katia Fanelli sembra che abbia sempre avuto le idee chiare sulla nuova relazione intrapresa dal suo compagno. Addirittura, l'ex protagonista di Temptation Island aveva affermato: "Lui resterà solo e sofferente".

Il commento di Sabrina Martinengo

Le parole di Katia Fanelli hanno trovato l'appoggio di Sabrina Martinengo. Le due, all'interno del villaggio delle fidanzate, avevano instaurato un ottimo rapporto.

La fidanzata di Nicola Tedde, in una Instagram Stories, ha postato uno scatto che immortala l'intervista di Vittorio Collina e ha ribadito di essere dalla parte di Katia Fanelli.

In un'altra stories, Sabrina ha pubblicato una foto mentre si trova in compagnia di Katia, commentando: ''Il tempo è sempre un signore''.

Infine, in una terza stories, l'ex dama di Uomini e Donne si è rivolta proprio a Vittorio. Secondo Sabrina Martinengo, nonostante non si sia sempre comportata bene con il suo compagno durante il percorso a Temptation Island, poi si è assunta le sue responsabilità: "Io ho chiesto umilmente scusa". Ad oggi infatti, Sabrina Martinengo è felice al fianco del suo compagno, mentre Vittorio è alle prese con una nuova delusione d'amore.