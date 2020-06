Domenica 14 giugno su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Tra gli ospiti in collegamento c'è stato Stefano De Martino e in merito a ciò alcuni telespettatori hanno chiesto a Mara Venier perché non ha fatto neanche un accenno alla crisi coniugale che il ballerino ha con Belen Rodriguez. La conduttrice su Instagram ha spiegato che dato il momento di difficoltà ha preferito evitare in segno di rispetto.

Durante il collegamento con Stefano De Martino, Mara Venier ha preferito sorvolare sulla crisi coniugale tra il conduttore campano e Belen Rodriguez.

La conduttrice di Domenica In ha preferito spostare l'attenzione sulla ripresa dello show comico Made in sud, tanto che durante la puntata sono intervenuti anche Fatima Trotta e Biagio Izzo. I tre protagonisti dello show di Rai 2 hanno dato qualche anticipazione in merito alla nuova edizione.

Tutti coloro che si aspettavano di capire qualcosa in più sull'allontanamento tra il 30enne e la showgirl argentina sono rimasti delusi. Un utente in un post pubblicato su Instagram da Mara Venier, per celebrare il record di ascolti di Domenica in, ha chiesto: "Come mai non hai chiesto nulla a Stefano di Belen?"

La conduttrice Rai, anziché glissare sulla domanda, ha prontamente replicato: "Ci vuole rispetto, sempre".

Insomma, Mara Venier non ha voluto indagare di proposito sulla crisi coniugale tra De Martino e la più grande di casa Rodriguez.

Stefano De Martino torna a mettere like alle foto di Belen

Da quando tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembra esserci una crisi coniugale, il ballerino non ha più lasciato traccia sul profilo Instagram della soubrette.

Nella giornata del 15 giugno, alcuni follower molto attenti hanno notato dei piccoli segni di disgelo tra la coppia.

A quanto pare il conduttore di Made in sud ha nuovamente messo alcuni like sulle foto presenti nella gallery di Belen Rodriguez. Stefano De Martino ha lasciato qualche "mi piace" nelle fotografie in cui presente è suo figlio Santiago, ma in alcune di queste viene ritratto in compagnia della sua mamma.

Al momento non è chiaro il futuro dei due coniugi: torneranno insieme oppure all'orizzonte c'è la rottura definitiva? Non è dato saperlo, ma anche due anni fa De Martino si è riavvicinato a Belen Rodriguez proprio mettendo alcuni like sulle foto del profilo della showgirl argentina.