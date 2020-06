Ci sono delle ottime notizie per i fan di Un posto al sole, tra riapertura del set e una possibile data di messa in onda dei nuovi episodi, ma è giusto andare con ordine. È arrivata la conferma ufficiale che le riprese di Un posto al sole sono finalmente ripartite. La notizia è apparsa sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram della telenovela, rivelando l'inizio dei lavori sia in esterna che in interna, sin dalle prime ore del mattino. Grande emozione per questo atteso ritorno e, da quanto trapelato dal set, ci sarebbero stati applausi e lacrime tra i presenti. In virtù della riapertura dei set, la produzione di Un posto al Sole ha ipotizzato che le nuove puntate inedite possano andare in onda addirittura a metà luglio.

Un posto al sole è ripartito

Presso Villa Volpicelli (il Palazzo Palladini della telenovela) sono ripartire le riprese di Un posto al Sole tra applausi e commozione per il primo ciak. Da stamattina l'intero staff è al lavoro per portare a termine i lavori in esterna e in interna. La prima attrice a confermare l'indiscrezione è stata Miriam Candurro attraverso alcune storie su Instagram, poi riportate anche dal profilo ufficiale di Un posto al sole.

Niente baci e abbracci

I nuovi protocolli di sicurezza sono molto stringenti e prevedono che l'intero set venga sanificato sia la mattina, sia in chiusura di giornata. Le riprese saranno affidate a tre differenti troupe: due gireranno negli interni mentre una si occuperà degli esterni.

Per rispettare il distanziamento sociale sono state riscritte tutte le scene in modo da eliminare baci e abbracci; nonostante questo si permetterà agli attori di vivere momenti di vicinanza grazie a particolari accorgimenti tecnici. Ogni attore disporrà di un suo personale camerino dove riceverà i costumi opportunamente igienizzati.

Sul set sarà presente solo il personale autorizzato, che dovrà essere munito di guanti e mascherina; inoltre chi lavora in regia dovrà anche indossare una visiera. Trucco e parrucco risultano invece sospesi fino a data da destinarsi: di conseguenza ogni attore dovrà prepararsi da solo. Verranno inoltre effettuati periodicamente dei test sierologici su tutto il personale, mentre le riunioni dello staff si svolgeranno in via telematica per ridurre al minimo i contatti fisici.

Forse a metà luglio le nuove puntate

Quella della messa in onda delle nuove puntate è davvero una questione complessa e va analizzata con molta attenzione. Di media occorrono dai 30 ai 45 giorni lavorativi per poter andare in onda, ma in particolari condizioni ne possono bastare 15-20. Questo ovviamente non dice molto su quando potranno essere trasmesse le nuove puntate, ma permette di fare ipotesi e calcoli. Nei giorni scorsi Tvblog aveva ipotizzato settembre, ma la produzione di Un posto al sole ha spiazzato tutti, indicando metà luglio come data possibile per la messa in onda dei nuovi episodi. Al momento non si può dare una data certa, considerate le molteplici variabili che potrebbero presentarsi in fase di registrazione, ma l'annuncio della produzione lascia davvero ben sperare i fan.