Il cantautore Albano Carrisi ha parlato, in un'intervista per il settimanale Oggi, di come ha trascorso i mesi del lockdown per il coronavirus e sul rapporto con le due donne della sua vita: Loredana Lecciso e Romina Power. Per quanto riguarda quest'ultima, ha avuto da ridire in merito al tentativo di far leggere in diretta a Domenica In la poesia che aveva scritto per Albano (poi Mara Venier ha evitato perché il cantante era contrario). "Gli accordi con gli autori erano differenti e dato che non li hanno rispettati, ho deciso di intervenire - ha spiegato il cantante - Per me rappresenta un onore ricevere una sua poesia, ma a Loredana Lecciso non era stata data questa opportunità e così ho chiesto la par condicio.

E poi la lettera avrebbe potuto inviarla a me, invece di cercare di farla leggere in tv".

Albano non ha più ricevuto quel testo

Secondo il settimanale Oggi, quella di Romina era una semplice poesia dedicata alla primavera. "Ce l'avete? - ha replicato Albano - Se me la mandate la leggo con piacere". Il cantante ha espresso poi la sua contrarietà a mettere in piazza la sua vita privata e alla strumentalizzazione dei media: "Non mi piace toccare questi argomenti. Nella mia vita c'è stato un prima e c'è un dopo. È un mio diritto che da parte dei media ci sia rispetto quando mi si invita".

Il fatto che abbia invocato la "par condicio" è apparso a molti come una preoccupazione per una possibile reazione della Lecciso, perché il cantante Albano appare come sospeso tra due "first lady", ma lui stesso ha negato questa similitudine: "Chiariamoci: io e Romina siamo stati sposati per trent'anni e poi è finita com'è finita.

Poi mi sono rifatto una vita, ma amo moltissimo i miei figli e non voglio che sussistano delle discrepanze tra le due relazioni. Quando canto con Romina mi trovo bene con lei, ma la mia vita è un'altra. E questo è tutto".

Albano: 'Non ho fatto il tampone'

Il cantautore Carrisi ha toccato anche il tema del lockdown, che ha vissuto nella sua tenuta a Cellino San Marco e si è dimostrato tranquillo in merito: "Non ho eseguito i test perché vivo in una campagna del Meridione e qui la situazione non desta preoccupazioni.

È vero che il virus può sempre presentarsi e per questo ho usato i dovuti accorgimenti: la mascherina e il distanziamento. Grazie a Dio stiamo tutti bene. E la cosa positiva è che ho trascorso molto tempo con i miei figli". In seguito Albano ha parlato di sua figlia Cristel, che si è sposata e non vive più a Cellino: si è trasferita a Zagabria.

"Fortunatamente anche lei vive in una zona isolata. Certo anche lì ci sono stati dei casi, come in ogni parte del globo. Devo dire che questa Covid ha fatto molti danni, ma non arriva alla Spagnola, che nel 1919 provocò la morte di 100 milioni di persone".