Serena Enardu, attraverso una serie di Instagram stories, ha replicato alle ultime dichiarazioni di Pacifico Settembre (a in arte Pago) in cui ha lasciato uno spiraglio al ritorno di fiamma tra i due. L’ex tronista di Uomini e Donne ha smentito categoricamente l’ipotesi di ritornare con il suo ex. Nell'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Pago ha dichiarato di essersi sentito tradito per mesi dalla sua ex. Tuttavia, alla domanda del giornalista su un ipotetico ritorno di fiamma con la 43enne, Pacifico Settembre ha lasciato intendere di essere pronto a perdonare Serena.

Nuovo botta e risposta a distanza tra Serena e Pago

Alle dichiarazioni del cantautore sardo, è arrivata la pronta replica di Serena Enardu. Attraverso alcune Instagram stories, l’ex tronista di Uomini e Donne ha affermato di non essere interessata al perdono del suo ex. Inoltre, ha ribadito che tra lei e Pago non ci sarà alcuna reunion.

La 43enne originaria di Cagliari, dopo aver condiviso un link in cui veniva riportata una parte dell'intervista di Pago, ha affermato: “Io sono seriamente preoccupata per quest’uomo. L’importante è crederci”. In un’altra storia, invece, Serena ha utilizzato in sottofondo il brano Tarantelle ed ha commentato in modo in modo ironico: “Leggo delle cose che non so.

Io ho vissuto un’altra storia”.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato di non avere avuto una storia d’amore con Alessandro Graziani, al contrario di quanto sostiene il cantautore sardo. Non è la prima volta, infatti, che la sarda è scesa in campo per replicare alle dichiarazioni del suo ex compagno.

La scorsa settimana, inoltre, era intervenuta sui social anche Elga Enardu: la sorella gemella di Serena aveva paragonato Pacifico Settembre alla volpe che quando non arriva all’uva dice che è acerba.

La versione dei fatti di Alessandro Graziani

In seguito alle affermazioni di Pacifico Settembre, è intervenuto anche Alessandro Graziani.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha affermato di avere visto la Enardu solamente due volte dopo Temptation.

Stando a quanto riferito dal giovane, tra lui e Serena era stato programmato un terzo incontro ma non è mai avvenuto. Il giorno del fatidico incontro, infatti, Mediaset avrebbe mandato in onda il confronto della 43enne con Pago. Alessandro al magazine di Uomini e Donne aveva ammesso di essere stato lui quello più preso, ma al contempo si era fatto da parte proprio per non intromettersi tra il cantante e Serena. Alessandro Graziani ha tagliato corto sull’argomento: “Non permetto a nessuno di infangarmi”. Infine, ha ammesso che si sarebbe aspettato un confronto in privato con Pacifico Settembre.