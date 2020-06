La conoscenza tra Sirius (Nicola Vivarelli) e Gemma Galgani continua a far discutere, nonostante i due non siano ancora una vera e propria coppia. A dire la sua in queste ultime ore anche l'ex protagonista di Uomini e donne Ursula Bennardo che, senza peli sulla lingua è intervenuta attaccando la mamma del 26enne che, nei giorni scorsi, aveva preso le difese del figlio sul settimanale Chi. Proprio le dichiarazioni della donna, che aveva smentito il fatto che Sirius fosse interessato solo alla popolarità televisiva, hanno scatenato una valanga di critiche, tra cui proprio quelle della ex protagonista di U&D Ursula Bennardo che, sul suo profilo Instagram, ha accusato la madre di Nicola di voler partecipare al ''teatrino'' messo in piedi dal figlio.

U&D, la mamma di Sirius attaccata dopo l'intervista al settimanale Chi

Nella polemica legata alla conoscenza tra il 26enne Sirius e la 70enne Gemma Galgani, sono entrate nelle ultime ore, sia la madre del giovane corteggiatore, sia l'ex U&D Ursula Bennardo. Il tutto è nato dopo la pubblicazione sul settimanale di Gossip diretto da Alfonso Signorini, di un'intervista alla mamma di Nicola Vivarelli, la signora Luisella. la donna, non solo ha smentito le voci su una presunta fidanzata, ma ha voluto mettere a tacere tutte le insinuazioni circa un presunto ''teatrino'' messo in piedi dal figlio solo per acquisire popolarità e visibilità.

Ursula, ex U&D, su Ig contro la mamma di Nicola: 'Se fosse mio figlio mi nasconderei'

Non solo Nicola e Gemma, ma anche la signora Luisella, madre del 26enne, sono al centro dei dibattiti che imperversano sui social. In molti continuano a non credere alla buona fede di Sirius, convinti che il giovane stia fingendo un interesse per la Galgani.

Tesi già esposta dagli opinionisti di Uomini e donne nel corso delle varie puntate e appoggiata anche da Ursula Bennardo che, spesso e volentieri, commenta le vicende del parterre del programma di Maria De Filippi. Sul suo profilo Instagram nelle ultime ore, la donna si è scagliata contro la mamma di Nicola Vivarelli, dopo aver letto le dichiarazioni di quest'ultima rilasciate al settimane Chi.

In particolare, Ursula non ha usato mezzi termini nell'esprimere il suo pensiero: "Se fosse mio figlio mi nasconderei".

Ursula Bennardo critica la signora Luisella: 'Signora mamma di Nicola, ma che fa?'

L'acceso post di Ursula fa intuire come la compagna di Sossio Aruta non creda affatto all'attrazione di Nicola verso Gemma e, a tal proposito, ha mandato una frecciata al veleno alla madre di Sirius: "Signora mamma di Nicola ma che fa?", non riuscendo a comprendere come la donna possa metterci la faccia nel presunto ''teatrino'' del figlio. La Bennardo, infine, ha concluso il suo sfogo facendo presente come la dignità valga più del successo. Attacchi che certamente non rimarranno isolati, visto che, sui social, tengono banco i gossip su Nicola e Gemma.