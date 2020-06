'DayDreamer- le ali del sogno' torna in onda con un nuovo episodio nel pomeriggio del 18 giugno. Su Canale 5, a partire dalle 14:45, i fan della soap tv turca vedranno l'affascinante fotografo e proprietario della Fikri Hrika Can Divit, alle prese con un nuovo problema legato ad una delle modelle più importanti dell'agenzia, Arzu Tas. Si verrà a sapere che la modella, ricattata da Aylin, deciderà di non prestare più il suo volto alle campagne pubblicitarie di Can. Per non perdere un'importante fetta del suo lavoro, l'uomo deciderà di incontrare la modella, chiedendo aiuto a Sanem.

DayDreamer, spoiler: Can scopre che la sua migliore modella ha lasciato l'agenzia

Anche nel prossimo episodio di Daydreamer continueranno i sotterfugi di Emre e Aylin, atti a mandare in rovina l'agenzia della famiglia Divit. Can infatti, verrà a sapere, suo malgrado, che una delle sue migliori modelle, Arzu, avrà deciso di interrompere la sua collaborazione con l'agenzia. Una notizia inaspettata che potrebbe far perdere all'agenzia Fikri Hrika le campagne pubblicitarie legate al volto della modella.

Aylin ricatta la modella per mettere nei guai Can nella prossima puntata di Daydreamer

Can sarà ignaro che la decisione della modella di lasciare la Fikri Hrika sia stata causata da Aylin, l'ex dipendente della società rancorosa nei confronti di Can e Aziz.

La donna, che tutti credono essere la ex di Emre, si sarà invece alleata con il fratello minore di Can per rovinare la Fikri Hrika e non esiterà a ricorrere ai ricatti per ottenere il suo scopo. Dalle anticipazioni riguardanti l'episodio del 18 giugno, si verrà infatti a sapere che Aylin soffierà la modella a Can ricattandola con delle foto che la ritraggono quando era sovrappeso e che minaccerà di rendere pubbliche se non farà quello che le chiede.

DayDreamer, trama del 18 giugno: Can chiede aiuto a Sanem per recuperare il rapporto con Azus

Da quanto si aprrende, proprio nella puntata del 18 giugno, Can, venuto a sapere dell'abbandono della modella Azus, cercherà un modo per recuperare la collaborazione con la giovane. Ignaro che sia ricattata dalla concorrenza, Can chiederà a Sanem di aiutarlo, facendosi accompagnare dalla neo assunta ad Agva.

Can vorrà incontrare Azus e convincerla a rivedere la sua decisione. Dalle anticipazioni sulle prossime puntate, si scoprirà che Sanem, su espressa richiesta di Emre, dovrà fare in modo che i due non si incontrino mai.

In attesa di scoprire se Can Divit riuscirà a salvare le campagne pubblicitarie legate al volto di Azus, si ricorda che la soap tv turca 'DayDreamer-Le ali del sogno', va in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì su Canale 5, nel consueto orario delle 14:45.