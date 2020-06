Solo qualche giorno fa in tono scherzoso Beatrice Valli aveva annunciato al compagno Marco Fantini di essere pronta per il quarto figlio, adesso l'influencer ha dimostrato che anche dal punto di vista fisico si è quasi del tutto ripresa dal parto. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti deciso di scattarsi una foto in cui compare già in forma smagliante. In pochissimo tempo, Beatrice ha perso diversi chili e adesso può dedicarsi all'organizzazione delle sue nozze, dopo aver festeggiato da poco il suo sesto anniversario con Marco.

Beatrice ironica: 'Non vi mostro la faccia'

Sono passati sei anni da quando Beatrice e Marco sono diventati una coppia: dalla scelta avvenuta sotto i riflettori di Uomini e Donne i due giovani non si sono più divisi.

Valli, già mamma di una bambino, ha saputo costruire una splendida famiglia allargata con Fantini, al quale ha regalato la gioia di essere papà di due splendide bambine, Bianca e Azzurra, nata lo scorso 13 maggio. Beatrice ha dovuto affrontare il parto da sola per via delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria del Covid-19, ma la venticinquenne ha mostrato una grandissima forza d'animo che non l'ha mai abbandonata.

La grande forza di Beatrice si rispecchia anche nella capacità che ha avuto di rimettersi velocemente in forma dopo la sua terza gravidanza. L'influencer, infatti, ha voluto condividere con i suoi numerosi follower la sua ritrovata forma fisica, postando uno scatto che la vede protagonista.

La foto evidenzia che ormai gran parte del peso preso durante i nove mesi di gestazione è stato smaltito e la sua forma è già ottima. "Due settimane dopo il parto", ha scritto l'ex corteggiatrice a corredo della foto pubblicata in una Instagram story. "Non vi faccio vedere la faccia perché potreste spaventarvi", ha poi concluso la didascalia Beatrice, scherzando sul suo viso che probabilmente porterà i normali segni della stanchezza che accomunano tutte le neo mamme.

Marco e Beatrice presto sposi

Beatrice sembra pronta a riprendere in mano la sua vita da tutti i punti di vista. Qualche giorno fa, nelle dediche che la Valli e Marco si sono fatti per festeggiare l'anniversario, l'influencer ci ha tenuto a sottolineare che questo sarà il loro ultimo anno da fidanzati.

In effetti, questo 2020 avrebbe dovuto essere l'anno delle nozze per la coppia, ma poi la pandemia da nuovo coronavirus ha rimescolato tutte le carte. I due perciò hanno deciso di aspettare per organizzare le nozze in modo che il giorno del loro sì potesse essere davvero unico e festeggiato con tutti gli affetti vicini. Nel frattempo, la piccola Azzurra crescerà e la bella famiglia avrà tutto il tempo per realizzare il sogno di un matrimonio da favola.