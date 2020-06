Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore. La soap tv continua a essere un appuntamento fisso per l'affezionatissimo pubblico.

Gli spoiler provenienti dalla Germania rivelano che Nadja verrà messa alle strette. La donna, infatti, rimarrà impigliata nei tv stessi piani e perderà il controllo della situazione. Fino alla fine, però, non smetterà di essere crudele, infatti, poco prima di morire, lancerà un'accusa infondata e terribile contro Franzi.

Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: Christoph smaschera Nadja

Le trame delle prossime puntate di Tempesta d'amore svelano che Tim si renderà conto che Nadja, in realtà, non lo ama affatto.

La scoperta arriverà grazie a Steffen che costringerà suo padre Dirk a ritirare immediatamente la falsa accusa d'omicidio nei confronti di Tim. Nadja, ovviamente, non sarà affatto felice dello svolgimento degli eventi e si scaglierà contro il padre del suo bambino, minacciandolo di rivelare a tutti la loro storia clandestina.

Dirk, a questo punto, non vedrà altra scelta che affrontare Linda e parlarle del suo rapporto con Nadja e dell'accusa che lei l'ha costretto a mettere in piedi. Christoph, involontariamente, ascolterà la conversazione e non impiegherà molto per capire che dietro a le ultime disgrazie vissute c'è Nadja.

Anticipazioni tedesche dei prossimi episodi di Tempesta d'amore: Tim cerca conforto in Franzi

Christoph non potrà fare altro che correre da Tim per comunicargli le sue ultime scoperte. Quest'ultimo farà fatica a credere alle sue orecchie: mai si sarebbe aspettato un simile comportamento da sua moglie!

Fino a quel momento, infatti, aveva creduto che lei gli fosse fedele. Con il cuore a pezzi e la mente in subbuglio, cercherà conforto in Franzi. Sarà un momento molto dolce, ma non durerà a lungo perché verrà interrotto dall'arrivo di Nadja. La donna, oltre a capire che dietro alla figura di Boris c'è sempre stato Tim, si renderà conto di essere stata smascherata.

Nadja perde la vita durante la sua fuga

Nadja deciderà di darsi alla fuga, ma Franzi non le permetterà di andare via così facilmente. Anche Tim, temendo il peggio, si unirà all'inseguimento. Durante il trambusto, Nadja scivolerà a terra e sbatterà la testa su un sasso: per lei non ci sarà più niente da fare. La donna si renderà conto di non avere alcuna speranza di sopravvivere e, poco prima di morire, deciderà di vendicarsi di Franzi. Sofferente, dirà, davanti a tutte le persone accorse in suo aiuto, di non essere caduta per errore, ma di essere stata spinta dalla stessa Franzi. Quest'ultima rimarrà sbigottita dall'accusa, ma non sarà la sola: Tim inizierà a nutrire dei dubbi sul reale svolgimento della colluttazione.