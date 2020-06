Davide Basolo, meglio noto come Alchimista nella trasmissione "Uomini e donne", rompe il silenzio e torna a parlare sui social dopo la scelta di Giovanna Abate che ha deciso di uscire dal programma di Maria De Filippi con Sammy Hassan.

Davide sul suo profilo Instagram ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto nel suo percorso, ivi compresa la redazione del programma. Il giovane inoltre, ha dichiarato di non essersi pentito di nulla e di non provare nessun tipo di rancore, consapevole del fatto che: 'Le cose non sempre finiscono come vorresti'.

U&D, Davide Basolo torna sui social dopo la scelta di Giovanna

Alchimista, pseudonimo utilizzato da Davide Basolo all'interno di Uomini e donne, è stato uno dei corteggiatori che, nelle ultime settimane, ha destato l'interesse e la curiosità, non solo del pubblico ma anche della stessa tronista. Giovanna, come noto, è rimasta affascinata e intrigata dal giovane che, inizialmente, si nascondeva dietro la maschera di Salvador Dalì, sino al punto di mettere in discussioni i percorsi già avviati con altri corteggiatori.

Sino all'ultimo, Davide ha cercato di conquistare Giovanna Abate, ma alla fine, la scelta della donna è ricaduta su Sammy. Dopo la delusione iniziale, Alchimista sembra aver assorbito il colpo e, dopo alcuni giorni di silenzio, è tornato a parlare sul suo profilo Instagram.

Alchimista dice la sua sulla scelta della Abate: 'Le scelte vanno rispettate'

Attraverso un lungo post su Instagram, Davide ha voluto esprimere la propria opinione su quanto accaduto a "Uomini e donne" e su Giovanna in particolare, mettendo da parte ogni tipo di rancore.

In primis, l'ex coretggiatore di U&D ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto durante il suo seppur breve percorso e che lo hanno ritenuto una persona genuina e profonda.

Non è mancato neppure un ringraziamento per la redazione di Maria De Filippi, mentre per quanto riguarda la scelta di Giovanna Abate, ha dichiarato: "In amore non credo ci siano vincitori e vinti, migliori o peggiori. Ci sono scelte e vanno rispettate".

Davide dopo la mancata scelta a U&D: 'Le cose non sempre finiscono come vorresti'

In merito al suo percorso a "Uomini e donne", Davide Basolo si dice sicuro di aver dato tutto e, nonostante sia ancora ferito per non essere riuscito a conquistare la tronista, ha dichiarato di non portare nessun tipo di rancore. 'Le cose non sempre vanno come vorresti', ha scritto il barman di origini liguri che, nonostante il due di picche ricevuto, continua a credere nell'amore.

A tal proposito, Alchimista ha dichiarato che, quando se la sentirà, tornerà a correre nuovamente, anche con il rischio di bruciarsi. Smaltita la cocente delusione dunque, Davide Basolo potrebbe essere pronto per una nuova avventura e chissà che non possa essere un nuovo tronista di Uomini e donne.