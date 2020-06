Nonostante la soap opera Daydreamer-Le ali del sogno sia approdata in Italia da poche settimane, sono già in molti i telespettatori che si stanno chiedendo se ci sarà un lieto fine per i protagonisti. Dagli spoiler turchi si apprende che in effetti le vicende di Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) si concluderanno con il loro matrimonio, e la coppia avrà anche tre figli. Come ogni telenovela che si rispetti, tutto ciò avverrà solo dopo che i due personaggi principali avranno superato tante difficoltà.

Daydreamer, trame turche: Sanem lascia Can per non soffrire

Prima di potersi vivere felicemente il loro amore, Can e Sanem dovranno affrontare diversi ostacoli.

Tra questi ci sarà un incidente stradale in cui entrambi rimarranno coinvolti. Il fotografo finirà in coma per alcuni giorni e, quando si sveglierà, avrà perso la memoria.

Sanem farà di tutto affinché il fidanzato possa recuperare i suoi ricordi, ma quando si renderà conto che ciò non sarà possibile, prenderà una drastica seppur dolorosa decisione. La giovane per smettere di soffrire romperà la sua relazione con Divit e proverà a rifarsi una vita senza di lui.

Can però, col tempo, nonostante abbia perso la memoria si innamorerà nuovamente di Aydin e si precipiterà da lei proprio quando si starà apprestando a lasciare la città. Dopo averla raggiunta le farà una romantica dichiarazione d'amore, e così potranno ritrovarsi dopo un periodo difficile.

La coppia si unirà in matrimonio e avrà anche tre bambini

Dopo essersi dichiarati i reciproci sentimenti, Can e Sanem partiranno per il romantico viaggio che avevano deciso di organizzare prima che si verificasse l'incidente. Una volta ritrovatisi, coroneranno il loro sogno d'amore unendosi in matrimonio.

Alla cerimonia nuziale del fotografo e di Aydin saranno presenti tutti i familiari e gli amici che gli sono stati sempre accanto anche nei momenti più complicati.

Successivamente si assisterà ad un salto temporale di qualche anno e innanzitutto si potrà constatare che l'amore tra Can e Sanem non si è affatto esaurito.

La scrittrice verrà anzi mostrata mentre si troverà in ospedale per mettere al mondo tre gemelli. Nelle battute conclusive della soap opera ci sarà un altro balzo in avanti nel tempo, quando i bimbi saranno cresciuti e giocheranno con i loro genitori.

Ricordiamo che Daydreamer-Le ali del sogno va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 circa.