Continua nonostante i pregiudizi e le critiche la frequentazione tra Gemma Galgani e Sirius, alias Nicola Vivarelli. A riprova di ciò, i due sono stati avvistati mentre facevano una passeggiata senza telecamere tra le vie di Roma. La dama ed il cavaliere del trono over di Uomini e donne si sono concessi un pomeriggio rilassante. Nicola ha sempre difeso il suo interesse nei confronti della torinese, sebbene quest'ultima sia più grande di lui di più di 40 anni, e adesso il fatto di trascorrere del tempo con lei, senza la redazione del programma che ha permesso il loro incontro, potrebbe sottolineare la tesi di Vivarelli.

Nicola ha sempre detto di non essere in cerca di visibilità ma di nutrire ammirazione per Gemma e di volerla conoscere e frequentare.

Gemma e Nicola avvistati insieme

Gemma ha trovato davvero il suo principe azzurro? Durante la puntata del trono over di Uomini e Donne andata in onda ieri, venerdì 5 giugno, i telespettatori hanno potuto vedere il video di un'esterna tra Sirius e la Galgani diversa dalle altre. Infatti, il ventiseienne ha fatto visita alla dama nella casa romana dove sta trascorrendo il suo tempo per poter partecipare al dating show. Vivarelli ha anche chiesto di poter passare del tempo con lei, in una situazione piuttosto intima, senza le telecamere, ma tra di loro non c'è stato neanche un bacio.

L'assenza di un atto di affetto ha fatto insorgere gli opinionisti, ma Nicola è apparso sicuro di sé: il giovane ha detto di aver trascorso una bella serata sostenendo che sarà solo lui a decidere se e quando baciare la dama. Gemma, inizialmente perplessa, non si è lasciata intimidire dai giudizi altrui visto che ha deciso di uscire con Nicola.

Come passeranno l'estate Gemma e Sirius?

La coppia, se di coppia si può parlare, è stata avvistata insieme, ma probabilmente non ci saranno nuove registrazioni di Uomini e Donne per questa stagione e quindi i fan del programma dovranno pazientare per conoscere come evolverà la relazione tra i due. Da mercoledì 10 giugno andrà in onda la soap turca DayDreamer - Le ali del sogno, per cui solo se Gemma e Vivarelli decideranno di esporsi sui social si potrà sapere qualcosa in più.

In ogni caso, da qualche tempo sul web si vocifera anche di una possibile partecipazione dei due a Tempatation Island Vip, ma visto che per partecipare al docu-reality bisogna essere una coppia ben consolidata sembra assai improbabile che Gemma e Nicola possano prendervi parte. Nel frattempo, non resta che attendere le ultime due puntate di Uomini e Donne per sapere almeno come Gemma Galgani e Sirius si organizzeranno per vivere al meglio l'estate ormai alle porte.