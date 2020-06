Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono intervenuti su Instagram per rispondere ai fan di Giovanna Abate. Secondo alcuni follower, l’ex protagonista di Uomini e donne e la sua fidanzata non avrebbero dovuto sostenere la 25enne romana durante la scelta.

Il commento di Giulio Raselli

L’ex tronista di Uomini e Donne non ha mai nascosto di seguire il trono della sua ex pretendente, Giovanna Abate. Per questo motivo non ha mancato l’appuntamento con la scelta della 25enne. A causa delle numerose critiche sollevate dai fan della romana, Giulio Raselli ha deciso di intervenire. Il giovane originario di Valenza ha precisato di essere intervenuto su Instagram, solamente perché costretto.

Giulio senza giri di parole ha affermato: “Io e Giulia stiamo subendo delle inutili critiche fatte da persone senza cervello”. Secondo l’ex tronista del dating-show di Canale 5, non ha alcun senso dire che la scelta di Giovanna sia stata più bella rispetto alla sua. Al contrario il diretto interessato ha puntualizzato che sia lui che la Abate hanno fatto una scelta di cuore.

Nel corso del suo intervento Raselli ha dichiarato di sentirsi fortunato perché al suo fianco ha una persona bellissima: “Ho Giulietta che mi ha detto sì, sono innamoratissimo. Stiamo bene, conviviamo da cinque mesi, quindi siamo contentissimi così”.

Prima di concludere il suo intervento, Giulio Raselli ha rinnovato i complimenti per la scelta di Giovanna Abate: “Sono convinto che con Sammy starà benissimo”.

Infine, l'ex tronista ha affermato di essere contento che la sua ex corteggiatrice abbia ricevuto una risposta positiva.

L’intervento di Giulia D’Urso

Alcuni fan di Giovanna Abate hanno criticato duramente anche Giulia D’Urso. Secondo loro, la fidanzata di Giulio Raselli non avrebbe dovuto seguire il trono di una sua ex 'rivale' in amore.

Giulia tramite un video pubblicato su Instagram ha confidato di essere stata insultata. La giovane pugliese ha invitato chi l'ha criticata ad abbassare i toni. Secondo la D'Urso non c'è nulla di male se lei ed il suo compagno hanno seguito il percorso della Abate, durante il periodo di lockdown. Inoltre, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dichiarato di non avere alcun rancore nei confronti di Giovanna: l'antipatia nata durante il trono di Giulio Raselli c'era solamente perchè entrambe volevano conquistare lo stesso uomo.

Giulia D'Urso così come il suo fidanzato si è detta felice per la scelta di Giovanna: "A me piaceva molto con Sammy. Le auguro di trovare una persona con cui stare bene". Infine, la fidanzata del Raselli ha invitato i fan a non vedere il marcio in ogni cosa.