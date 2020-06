Diventa sempre più misterioso il tipo di rapporto che lega Gemma Galgani a Nicola Vivarelli. Dopo le ultime voci che volevano la dama dal trono over di Uomini e donne incerta sul proseguire o meno la conoscenza con il ventiseienne Sirius, nessuno dei diretti interessati ha fatto qualcosa per smentire la crisi. Nicola, invece, nelle ultime ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram un servizio fotografico destinato a far discutere. Infatti, il giovane ha mostrato un fisico scolpito e, se in molti si sono complimentati con lui, non sono mancate le critiche nei suoi riguardi.

Nicola criticato su Instagram

Il numero dei follower di Nicola sui social aumenta sempre di più: dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, il giovane ha conquistato il pubblico, ma non tutti credono nella sua buona fede. Vivarelli ha sempre dichiarato di voler solo conoscere Gemma Galgani e di non nutrire alcun interesse nei riguardi della "fama". Qualcosa però non convince gli utenti del web: non compaiono foto con la dama o post che fanno riferimento alla torinese, ma Nicola ci ha tenuto a farsi vedere in tutto il suo splendore.

Affermando di tenere alla sua forma fisica, il ventiseienne si fatto fotografare in pose plastiche mentre si allena. E se in tanti hanno fatto i complimenti al giovanissimo cavaliere per il suo aspetto, qualcuno ha storto il naso.

"Hai raggiunto quello che volevi: la popolarità", ha scritto un utente, mettendo in dubbio la sincerità del ragazzo. La risposta di Sirius non è arrivata ma altri sostenitori del ragazzo lo hanno difeso, affermando di vedere solo genuinità negli occhi di Nicola.

Nessuna news sulla frequentazione tra Gemma e Nicola

Le ultime notizie sulla frequentazione provenienti dei diretti interessati riguardavano un bacio stampo, raccontato da Gemma su Uomini e Donne Magazine. Da allora solo silenzio: la dama torinese e Sirius hanno continuato ad essere attivi su Instagram ma non vi è alcun tipo di riferimento reciproco.

All'inizio i fan pensavano che la riservatezza dei due dipendesse da una possibile partecipazione a Temptation Island, ma una volta smentita restano molti dubbi su come proceda la conoscenza tra Gemma e Nicola.

I follower si aspettavano di vedere qualche foto di coppia o quantomeno di avere degli aggiornamenti, ma purtroppo nulla di tutto ciò è arrivato. Chissà se in questa lunga estate Nicola e Gemma accontenteranno i fan che attendono trepidanti loro news. Frattanto Sirius si sta godendo le vacanze al mare con un amico lontano da Gemma Galgani: solo il tempo dirà se Vivarelli è stato sincero o se in effetti desidera solo la popolarità. Magari quando riprenderanno le registrazioni del dating show, i telespettatori scopriranno la verità.