Contrariamente a tutte le aspettative prosegue la frequentazione tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, alias Sirius. Intervistata dal Magazine ufficiale di Uomini e donne la dama del trono over ha confessato che lontani dalle telecamere è arrivato il primo bacio con il ventiseienne: per la torinese è segno che tutto procede per il meglio. Gemma pare essere intenzionata a non lasciarsi influenzare dai pregiudizi e vuole viversi bene la conoscenza: la differenza di età non le interessa in questo momento.

Gemma e Nicola: primo bacio in taxi

Gemma e Nicola qualche giorno fa sono stati avvistai mentre facevano una passeggiata per le vie di Roma senza la presenza della redazione di Uomini e Donne: la Galgani ha raccontato che in quella occasione sul taxi che li avrebbe portati in due destinazioni differenti è scattato il primo bacio tra di loro.

E' vero che la mascherina divideva le loro labbra, ma la dama del trono over ha comunque apprezzato le intenzioni di Sirius.

Gemma, intervistata da Uomini e Donne Magazine ha confessato che inizialmente lei e Nicola hanno cominciato ad apprezzare il contatto umano che durante la quarantena era completamente mancato ad entrambi, e poi pian piano si sono avvicinati sempre di più. 'Prima di scendere dal taxi ci siamo salutati con un bacio a stampo attraverso la mascherina', ha detto emozionata Gemma. Quello con il Vivarelli è stato definito dalla Galgani un 'bacio last minute', ma non per questo privo di un grande significato.

I progetti della coppia per l'estate

Successivamente, Gemma ha voluto condividere con i lettori della rivista ufficiale del dating show di Maria De Filippi i progetti che la accomunano a Sirius per l'estate che sta arrivando.

La dama ha affermato che non ci sono programmi già ben definiti, ma una cosa è certa, entrambi hanno voglia di approfondire la conoscenza anche adesso che Uomini e Donne ha chiuso i battenti per la pausa estiva. Insomma, pare che le parole di Nicola, il quale aveva affermato di essere sinceramente interessato alla torinese, fossero reali.

Gemma ha proseguito affermando che Nicola ha voglia di andare a Torino dove abita la donna, ma in attesa del prossimo incontro tra di loro non mancano certo i messaggi e le chiamate quotidiane. Sirius dovrebbe raggiungerla già la settimana prossima e di certo in quella occasione non mancheranno avvistamenti dei due, come non è del tutto improbabile che giunga qualche scatto inedito della coppia nei rispettivi profili Instagram per rendere felici tutti i loro fan.

Per Gemma sembra prospettarsi un'estate all'insegna dell'amore e chissà se Sirius sarà il principe azzurro che aspettava da tanto tempo.