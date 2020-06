Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni turche della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno che andranno in onda intorno al mese di luglio nel nostro Paese in prima visione assoluta. I colpi di scena non mancheranno e in particolar modo assisteremo al ritorno di una protagonista che potrebbe mettere in discussione il rapporto tra Can e Sanem. Parliamo di Polen, la fidanzata del fotografo che non passerà affatto inosservata.

DayDreamer - Le ali del sogno: il ritorno di Polen

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, rivelano che il ritorno di Polen lascerà un po' tutti "senza parole".

In particolar modo Sanem dopo aver appreso la notizia dell'arrivo della fidanzata di Can, proverà a fare un passo indietro e quindi a mettersi da parte per non intralciare il rapporto tra i due.

Polen, invece, dopo essersi resa conto che tra Sanem e Can si è venuto a creare un bel rapporto, farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote e per 'riprendersi' il fotografo. Ma la sfida sarà più ardua del previsto, dato che Can con il passare del tempo si è reso conto di provare un sentimento nei confronti di Sanem e quindi per lui non sarà facile metterla da parte per tornare tra le braccia della fidanzata. Riuscirà a dire a Polen che ormai si è innamorato di Sanem? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti con la soap.

E poi ancora gli spoiler di DayDreamer rivelano che per Sanem arriverà il momento di fare i conti con la vera identità dell'Albatros. Grazie ad una serie di clamorose coincidenze, la ragazza si renderà conto anche del fatto che la vera spia all'interno dell'azienda è sempre stato Emre.

Sanem e Can: arriverà la resa dei conti finale?

Per Sanem, quindi, arriverà il momento della resa dei conti finale: confesserà tutta la verità a Can oppure manterrà il segreto che potrebbe compromettere per sempre il loro rapporto? Nel frattempo gli spoiler della soap opera di Canale 5 rivelano che per l'agenzia Divit proseguirà il periodo particolarmente positivo dal punto di vista economico e dei contratti lavorativi.

Insomma le prossime settimane si preannunciano decisamente interessanti per tutti gli appassionati della soap opera turca che continua ad essere uno dei programmi di punta del palinsesto estivo di Canale 5. Ad oggi, infatti, la media riesce a superare la soglia dei 2.5 milioni di fedelissimi spettatori al giorno, con picchi di oltre 2.7 milioni e il 20% di share. Insomma un successo a tutti gli effetti per la serie turca che vede protagonista Can Yaman, che proseguirà in prima visione assoluta per i mesi di luglio e agosto 2020.