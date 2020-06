Non accennano a placarsi le chiacchiere su una delle ultime coppie nate a Uomini e donne. Sammy Hassan e Giovanna Abate continuano a far discutere per i pochi momenti del loro rapporto che condividono con i fan. Deianira Marzano, per esempio, insiste nel mettere in dubbio la sincerità degli ex del trono classico: secondo l'influencer, infatti, il fatto che i due non si scambino dediche o "like" sui social network, è sinonimo di stranezza.

Il pensiero di Deianira su Giovanna e Sammy di Uomini e Donne

Non risale neppure a due giorni fa la smentita di Amedeo Venza di una presunta crisi in corso tra Giovanna Abate e Sammy Hassan: il pugliese si è esposto sui social network per rassicurare i fan della neo coppia di Uomini e Donne.

"Tra loro va tutto bene", ha fatto sapere l'influencer prima di precisare che se i due si sono visti poco quando lei è stata a Milano, è perché lui ha trascorso del tempo col figlio, che la compagna ancora non ha conosciuto.

Deianira Marzano, però, continua a portare avanti le sue perplessità sui due ex del dating show: secondo la donna la coppia avrebbe un atteggiamento opposto rispetto a quello che dovrebbero avere due persone che si sono appena fidanzate.

"Pure se dovevano partecipare a Temptation Island, mica c’è una regola che uno non deve fiatare o mandare dei messaggi sui social. Coppia strana", ha dichiarato la napoletana sul suo profilo Instagram.

L'ironia di Gianni Sperti potrebbe riguardare ex di Uomini e Donne

A catturare l'attenzione della sempre attenta Deianira, sono state anche un paio di storie che ha pubblicato Gianni Sperti sul suo profilo Instagram.

"Ho capito tutto. Le notizie di Gossip più cliccate sul web sono: si sono lasciati, stanno di nuovo insieme, sono fuori moda", ha scritto l'opinionista di Uomini e Donne sul suo profilo, proseguendo "Qualcuno vuole fidanzarsi con me?

Niente di impegnativo. Tanto poi ci lasciamo".

La Marzano ha commentato questo sfogo del pugliese così: "Ma secondo me con questi stati Gianni Sperti ce l’aveva, caso strano, con qualche coppia uscita dal programma. Chissà con chi".

Insomma, i protagonisti dell'ultima stagione del dating show continuano a tenere banco sui siti e sui social anche ora che le telecamere si sono spente sulle loro vite.

Niente ex di Uomini e Donne a Temptation Island

Prima di finire al centro del gossip per i loro sporadici incontri dopo la scelta (quando lei è stata a Milano si sarebbero visti solo una volta), Giovanna e Sammy sono stati al centro dell'attenzione per una possibile quanto precoce partecipazione a Temptation Island.

Prima che gli addetti ai lavori ufficializzassero tutto il cast su Instagram, la Abate e Hassan erano considerati tra i candidati principali al format che permette ad alcune coppie di testare la loro unione (tra le altre ipotesi c'erano anche Giulio Raselli e Giulia D'Urso, Francesco Sole e Giulia Cavaglià).

In realtà Amedeo Venza aveva anticipato che i due romani avrebbero rifiutato il programma estivo di Canale 5, perché la loro intenzione sarebbe quella di conoscersi un po' meglio e poi magari progettare una convivenza a partire da settembre.

Tra i dodici protagonisti della settima edizione del reality sulle tentazioni d'amore, dunque, non figura nessun ex di Uomini e Donne. Per la prima volta da quando la trasmissione va in onda su Canale 5, tra le coppie non ce n'è neppure una che è nata nel dating show di Maria De Filippi.

A sopperire a quest'insolita assenza, però, potrebbero essere i ragazzi/single: si vocifera che tra i bei tentatori di quest'anno ci siano alcuni ex corteggiatori o non scelte di U&D: uno di loro potrebbe essere Alessandro Basciano, il giovane che Giulia Quattrociocche ha rifiutato lo scorso inverno.