Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di DayDreamer. La TV Soap, che annovera tra gli attori principali l'amatissimo Can Yaman, è già entrata nel cuore degli spettatori italiani. Attualmente, viene trasmessa da Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle 14.45.

Negli episodi che andranno in onda dal 29 giugno al 3 luglio, Sanem e Can fingeranno di essere fidanzati per cercare di accapparrarsi un'importante campagna pubblicitaria. Inoltre, Aylin, delusa per essere stata esclusa da tutto, escogiterà un perfido piano per mettere in cattiva luce Can.

DayDreamer, anticipazioni dal 29 giugno al 3 luglio: Sanem e Can si fingono fidanzati

Nei prossimi episodi di DayDreamer, Can desidererà stringere un contratto importantissimo con Fabbri. Sarebbe un'opportunità enorme per la sua agenzia e deciderà di convincere Sanem a fingere di avere una relazione sentimentale con lui. Dopo qualche resistenza, la ragazza accetterà.

Nel frattempo Aylin si sentirà esclusa dalle vicende riguardanti l'azienda e deciderà di sabotare Can per vendicarsi. Riuscirà, infatti, a rubare dal cellulare di Emre delle foto riguardanti una campagna pubblicitaria. Poi, pubblicherà gli scatti accusando Can di plagio. Il suo fidanzato sospetterà immediatamente di lei.

Spoiler degli episodi di DayDreamer fino al 3 luglio: Can viene sospeso dal suo incarico

Negli episodi di DayDreamer dal 29 giugno al 3 luglio, Can si troverà in grande difficoltà a causa della bravata di Aylin. Infatti, l'associazione mondiale fotografi deciderà di sospenderlo dal suo incarico. Emre sarà perfettamente consapevole del coinvolgimento della sua ragazza in questa storia, però, mentre tutti cercheranno di aiutare Can, lui lo metterà ulteriormente in difficoltà.

Intanto, Can, distrutto per la situazione e preoccupato per la sua reputazione, si allontanerà da tutti e si renderà irrintracciabile. Sanem deciderà di mettersi sulle sue tracce.

DayDreamer, Sanem riesce a trovare Can

Nelle puntate di DayDreamer in onda dal 29 giugno al 3 luglio, Sanem riuscirà a trovare Can e sarà determinata a rivelargli la decisione emessa dalla commissione disciplinare.

Non sarà facile metterlo al corrente dell'infausta sentenza, ma la sua presenza riuscirà, in qualche modo, a consolarlo.

A questo punto, Sanem chiederà ad Ahyan di provare a fare di tutto per scoprire chi si nasconde dietro alla pubblicazione delle foto. Insieme a Cey Cey, si metterà sulle tracce dell'hacker responsabile di tutto quello scompiglio. Riusciranno a risalire al suo indirizzo, però, quando saranno in procinto di rivelare tutto a Can, verranno intercettati da Emre.