Oggi, venerdì 26 giugno, è uscito un nuovo numero di Uomini e donne Magazine: tra le tante interviste che sono contenute nella rivista, spicca quella alla chiacchierata Gemma Galgani. La dama del Trono Over ha parlato degli sviluppi che sta avendo la sua conoscenza con Nicola Vivarelli, ma anche espresso un parere piuttosto positivo sulla storia d'amore che è nata di recente tra la sua amica Giovanna Abate e Sammy Hassan.

Il commento di Gemma alla scelta di Giovanna a Uomini e donne

Il fidanzamento tra Sammy Hassan e Giovanna Abate continua a far discutere. Da quando i giovani si sono scelti davanti alle telecamere di Uomini e Donne, si contano sulle dita di una mano i contenuti di coppia che hanno condiviso sui social network.

Mentre la maggior parte dei fan si dice preoccupata per gli scarsi incontri che ci sarebbero tra i neo piccioncini, una persona molto vicina all'ex tronista si è esposta a favore di questo sentimento. Gemma Galgani, che con la romana ha condiviso la versione virtuale del dating-show, ha fatto sapere di aver sempre fatto il tifo per il corteggiatore che poi è stato scelto.

"Lui mi ricorda tanto Giorgio Manetti. È un uomo in grado di far tribolare una donna. Di lui mi piace il modo di fare provocatorio", ha dichiarato la dama del Trono Over all'ultimo numero del magazine della trasmissione.

Il paragone con Giorgio di Uomini e Donne Over

Dopo essersi detta felicissima della decisione che ha preso Giovanna neppure un mese fa, Gemma ha continuato a riempire di complimenti Sammy e il suo atteggiamento.

"Ha sempre voluto attirare l'attenzione di lei, per questo l'ho difeso anche con Nicola" ha aggiunto la Galgani in riferimento a un acceso battibecco che c'è stato in una delle ultime puntate di Uomini e donne tra Sirius e Hassan.

La neo coppia del dating-show, inoltre, alla dama torinese ricorda qualcosa che in passato l'ha resa molto felice: "In questa storia a distanza vedo me e Giorgio".

Chi segue con affetto il programma di Maria De Filippi, infatti, ricorderà che il rapporto tra la 70enne e il "gabbiano" è stato un continuo tira e molla sia perché vivevano in città diverse (esattamente come Sammy e Giovanna) sia perché lui non smetteva di incontrare altre signore che arrivavano in studio per conoscerlo.

In merito al rifiuto che Davide Basolo, meglio conosciuto dal pubblico come "Alchimista" ha ricevuto dalla Abate, Gemma ha detto: "Ha tenuto su la maschera per troppo tempo".

Gemma e Nicola insieme anche dopo Uomini e Donne

Sempre sul numero di Uomini e Donne Magazine che è uscito oggi è possibile leggere gli sviluppi positivi che sta avendo la conoscenza tra Gemma e Nicola. Anche se sul web si rincorrono le voci su un'imminente rottura tra i due (causata dai primi dubbi che la Galgani starebbe nutrendo nei confronti del giovane corteggiatore), la rivista ufficiale del programma informa i curiosi che tutto procede benissimo.

I protagonisti del Trono Over, infatti, si sono incontrati di recente a Roma e hanno trascorso piacevoli giornate da turisti.

Negli imminenti progetti della possibile nuova coppia, inoltre, ci sarebbe una vacanza da fare rigorosamente in Italia: potrebbe essere Forte dei Marmi, località d'origine di Sirius, il posto ideale per far sì che questo discusso rapporto prenda una piega definitiva.

Per il momento, infatti, Gemma e Nicola non sono ancora una coppia, e questo è uno dei motivi per i quali non sono stati scelti per la nuova edizione di Temptation Island. "Da noi partecipano solo coppie, e loro non mi risulta che lo siano", ha dichiarato Filippo Bisciglia in una recente intervista.