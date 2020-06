Questo pomeriggio, mercoledì 3 giugno, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono over e non solo. Infatti alcuni rumors riportano che la tronista Giovanna Abate avrebbe fatto la sua scelta. Due i corteggiatori arrivati fino alla fine, Sammy Hassan e Davide Basolo conosciuto come Alchimista prima che svelasse la sua vera identità e il suo volto, precedentemente nascosto dietro ad una maschera. Secondo Il vicolo delle news, Giovanna avrebbe scelto Sammy il quale avrebbe risposto di sì.

Giovanna Abate avrebbe scelto Sammy Hassan

Alla fine, come molti sostenitori della coppia speravano, la scelta di Giovanna Abate sarebbe ricaduta su Sammy.

Era evidente ai telespettatori l'interesse della tronista per l'uomo, anche se negli ultimi tempi non facevano altro che litigare. Discussioni continue, esterne movimentate, ripensamenti e ritorni in studio che, anche secondo gli opinionisti, sarebbero stati tutti indizi del forte sentimento di Giovanna. Quest'ultima gli avrebbe chiesto di viversi a pieno, lontani dalle telecamere dal programma. Sammy avrebbe risposto: "Va bene proviamo".

Dunque sarebbe in questo modo che la Abate avrebbe deciso di concludere il suo lungo percorso nel programma dedicato ai sentimenti. Giovanna infatti era arrivata in trasmissione già in veste di corteggiatrice di Giulio Raselli, il quale però aveva scelto Giulia D'Urso, dopodiché la De Filippi le propose il trono.

Davide Basolo non sarebbe stato la scelta di Giovanna Abate

Solo la scorsa settimana, Alchimista aveva scelto di mostrare il suo volto a tutti svelando, dopo diverso tempo, chi si celava dietro la maschera. Un mistero che ha appassionato e incuriosito davvero tutti i telespettatori in queste ultime settimane: in molti continuavano a chiedersi e volevano scoprire chi fosse.

Un'idea inedita, un corteggiamento molto originale, quello di Davide Basolo che esterna dopo esterna ha cercato di conquistare il cuore della tronista. Incontri emozionanti tra mistero e lunghe chiacchierate. Purtroppo però a nulla sarebbe servito: Davide non sarebbe riuscito a fare breccia nel cuore della donna.

Abate da tempo avrebbe nel suo cuore e anche nella sua testa il trentacinquenne Sammy Hassan. D'altronde era stata la stessa Giovanna, durante la scorsa puntata, ad ammettere che una volta ritornata a casa, i suoi pensieri erano in particolare per Sammy. Come prenderà questa presunta scelta Davide Basolo? Non resta che aspettare la messa in onda della puntata, che avverrà nei prossimi giorni, per scoprire come sono andate le cose in studio nel corso della tanto attesa scelta.