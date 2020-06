Oggi mercoledì 3 giugno è andata in onda una delle ultime puntate di Uomini e donne. La settimana prossima, infatti, il programma chiuderà i battenti in vista della consueta pausa estiva. Tra le tante cose successe in studio, il duro scontro tra Veronica Ursida e Armando Incarnato. La donna dopo le pesanti parole dell'uomo non è riuscita a trattenere la rabbia e le lacrime scagliandosi contro Sperti, e alcune protagoniste del parterre femminile. Ripercorriamo quello che è successo in studio tra i protagonisti della vicenda.

Armando Incarnato di nuovo contro Ursida

Mentre Gianni Sperti continua a nutrire dei forti dubbi sulla sincerità di Veronica, la sua conoscenza con Giovanni pare aver subito una battuta d'arresto.

Il corteggiatore infatti ha annunciato proprio oggi l'intenzione di voler lasciare la trasmissione da solo. Anche lui ha mostrato di non nutrire più fiducia nei confronti della donna. Per questo ha voluto leggere tutte le chat che ci sono state tra la Ursida e il suo ex fidanzato. Veronica, dal suo canto, ha dichiarato di voler lasciare anche lei il programma perché a Giovanni tiene veramente. Ad un certo punto però è intervenuto Armando Incarnato: le sue dichiarazioni hanno colpito profondamente Veronica che è scoppiata in un pianto a dirotto. Di seguito le accuse pesanti fatte dall'uomo.

Veronica in lacrime per le accuse di Armando Incarnato

Nell'accesa discussione con Giovanni andata in onda nel corso della puntata odierna, Veronica ad un certo punto ha tirato in ballo Armando Incarnato.

La donna ha detto di essere stata gravemente offesa da lui e ha addirittura aggiunto di avere paura dell'uomo. A questo punto, Armando è intervenuto rivelando un qualcosa di inaspettato: l'ex fidanzato di Veronica lo avrebbe contattato alcuni giorni fa per chiedergli di parlare.

Incarnato ha accettato e così tra i due ci sarebbe stata una lunga conversazione telefonica in cui l'uomo avrebbe raccontato particolari della loro relazione e fatti personali di Veronica.

Stando alle parole dell'uomo riportate in puntata da Armando, tra lui e Veronica non sarebbe mai del tutto finita. L'ex fidanzato ha anche rivelato che nel corso di molti weekend in cui Veronica avrebbe dovuto vedersi con Incarnato, in realtà era con lui. "Fino a dicembre questo ragazzo era presente nella vita di Veronica" ha affermato Incarnato.

La donna in lacrime ha cercato di difendersi da queste accuse, poi è scoppiata in lacrime. La conduttrice Maria De Filippi è intervenuta dicendo che era meglio non parlarne più. Intanto Giovanni ha deciso di non continuare più la conoscenza con la donna lasciando la trasmissione. Cosa farà Veronica? Non resta che seguire le prossime puntate per scoprirlo.