Ha usato parole dirette e a tratti anche dure Giorgio Manetti per esprimere il suo pensiero circa la frequentazione di Gemma Galgani e il 26enne Nicola Vivarelli, alias Sirius. L'ex cavaliere fiorentino del trono over è stato intervistato dal magazine ufficiale di Uomini e donne e in quest'occasione ha manifestato il suo disappunto per il modo in cui la dama torinese si sta comportando. Se in una precedente intervista aveva sostenuto che, secondo lui, Gemma così facendo sta prendendo in giro il pubblico che la segue, adesso ha rincarato la dose: la Galgani che vede adesso in tv non lo convince, al punto che se fosse stata così anche prima non avrebbe intrapreso con lei alcuna relazione.

Giorgio su Gemma: 'Non la riconosco più'

Per otto mesi Giorgio e Gemma, o meglio George e Gems, come si facevano chiamare, hanno catalizzato l'attenzione del pubblico di Uomini e Donne. I due, uniti da una grande passione, hanno fatto sognare i telespettatori del trono over fino a quando la dama decise di troncare: i battibecchi tra i due sono stati tanti e lunghi, ma dopo un paio di stagioni Giorgio decise di lasciare il programma. Adesso Manetti è felice, da due anni accanto alla sua compagna Caterina, ma non ha smesso di seguire il dating show che lo ha reso famoso e non disdegna di dire la sua sul comportamento della sua ex.

'Non la riconosco più. Mi lascia perplesso. Non avrei costruito una storia di otto mesi con la Gemma di adesso', ha affermato Giorgio.

Manetti, prima di dire la sua sulla relazione tra Gemma Galgani e Sirius, ha voluto precisare che se la dama non è uscita dal programma con lui è perché lui non le ha mai detto ti amo, ma lo ha comunque dimostrato con i fatti. L'ex cavaliere, poi, ha precisato che ciò che lui ha sempre proposto alla torinese era un'avventura, non ha promesso altro ma, nonostante ciò, la donna non ha avuto il coraggio di fare il salto con lui.

Giorgio Manetti ironizza su Sirius: 'Pensa davvero di baciarla'?

'Non credo che un ragazzo di 26 anni posa avere attrazione per Gemma', ha poi detto senza mezzi termini Giorgio proseguendo nella sua intervista. 'Pensa davvero di baciarla?', si è chiesto in modo ironico Manetti, che dubita della sincerità di Nicola, sebbene quest'ultimo abbia dichiarato in più di un'occasione che la sua scelta di frequentare Gemma non ha altri fini se non quello di conoscere bene la dama.

Infine, Giorgio ha ammesso di seguire tutti i protagonisti del trono over, sia le dame come Veronica e Valentina che la sua opinionista preferita. Tina Cipollari, che lui da sempre ha chiamato passerotto, non delude mai l'ex cavaliere: Giorgio quindi ha una buona opinione della vulcanica opinionista. Chissà se Gemma deciderà di rispondere pubblicamente alle parole del suo ex: non resta che attendere una eventuale risposta.