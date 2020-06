Una coppia che fino a poche ore fa era considerata tra le candidate principali al cast di Temptation Island, si sarebbe rifiutata di partecipare. Stando a quello che ha riportato Amedeo Venza su Instagram, Giovanna Abate e Sammy Hassan avrebbero dei programmi ben precisi per l'estate: viversi il più possibile tra Roma e Milano per poi decidere se andare a convivere.

Nuovi rumors sul cast di Temptation Island

Sammy Hassan e Giovanna Abate parteciperanno oppure no a Temptation Island? Dopo che per giorni ha impazzato il Gossip sulla scelta dei due di mettere alla prova il loro giovane amore nel reality di Canale 5, nelle ultime ore è spuntata fuori un'indiscrezione che smentirebbe tutto.

Amedeo Venza, infatti, ha fatto sapere che la neo coppia starebbe facendo progetti molti importanti per i prossimi mesi, e tra questi non figurerebbe il programma Mediaset condotto da Filippo Bisciglia.

Nelle Instagram Stories del pugliese, dunque, di recente si può leggere: "Giovanna e Sammy verso la convivenza. Si godranno l'estate e rafforzeranno il loro rapporto, per poi fare sul serio prendendo una saggia decisione di andare a vivere insieme, forse a Milano".

Insomma, stando a quello che riporta il sempre informato influencer, gli ex di Uomini e donne avrebbero preferito sfruttare le vacanze per conoscersi meglio, in vista di una possibile convivenza nella città dove lui risiede per stare vicino al figlio Cristian.

Tanti ex di U&D nel cast di Temptation Island

Qualora l'indiscrezione di Venza dovesse rivelarsi veritiera, vorrebbe dire che Sammy e Giovanna hanno intenzioni più che serie. Sebbene il ragazzo sia stato preso di mira per l'eccessiva pubblicità che sta facendo sui social alla sua nuova linea d'abbigliamento, è il rapporto con la Abate la sua priorità.

Se i due romani sarebbero esclusi dalla lista dei candidati alla partecipazione al prossimo Temptation Island, tanti altri ex di Uomini e Donne figurerebbero in quest'elenco ancora tutto da confermare.

Sul web, per esempio, si vocifera che tra i ragazzi che avranno il compito di tentare i fidanzati/e del cast, il pubblico potrebbe riconoscerne molti già visti nel dating-show nel recente passato, come ad esempio Alessandro Basciano (non scelta di Giulia Quattrociocche).

Le possibili coppie di Temptation Island

A circa tre settimane dal debutto in prima serata della nuova edizione di Temptation Island, sono tante le indiscrezioni che stanno circolando sul cast. Per il momento, infatti, la redazione non ha ancora ufficializzato né le coppie né i single che animeranno l'estate di Canale 5 a partire da martedì 7 luglio.

Dopo aver saputo che i protagonisti di quest'anno saranno sia personaggi conosciuti che gente comune, i siti di gossip hanno ipotizzato che le celebrità che potrebbero aver accettato di partecipare al reality Mediaset sono: Antonella Elia e Pietro Dalle Piane, Manila Nazzaro e il fidanzato Lorenzo, Elena Morali e Luigi Mario Favoloso, Giulia Cavaglià e Francesco Sole, Giulio Raselli e Giulia D'Urso (anche loro ex di Uomini e Donne).

A condurre il format in partenza a breve sulla prima rete del Biscione, sarà Filippo Bisciglia, che proprio nelle scorse ore ha confermato l'imminente viaggio in Sardegna in vista del via alle registrazioni nei due villaggi.

Non si sa ancora nulla, invece, sull'edizione Vip che dovrebbe andare in onda in autunno (si parla di un periodo tra settembre e ottobre): qualora la trasmissione dovesse rientrare nel palinsesto, dovrebbe toccare di nuovo ad Alessia Marcuzzi il racconto del viaggio nei sentimenti di coppie più o meno celebri.