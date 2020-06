Nella serata di ieri, 16 giugno, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Made In Sud. Il programma va in onda su Rai 2 ed è condotto da Stefano De Martino. In tanti aspettavano il ritorno di questa trasmissione. Ricordiamo che quella di Made In Sud è una delle poche produzioni Rai a ripartire post lockdown dovuto all'emergenza coronavirus. Il programma è stato completamente modificato per adeguarlo alle misure e al protocollo di sicurezza imposto dal governo. La decima edizione dello show condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta con la partecipazione di Biagio Izzo ha catturato il 10% di share pari a 2.121.000 telespettatori; salgono i dati rispetto al debutto del 2019, segnando il secondo miglior debutto di sempre in termini share dal 2013.

Insomma, i dati di ascolto della serata di ieri fanno capire che il pubblico da casa ha bisogno di allegria, risate e divertimento.

Made In Sud terzo programma più visto

Tanti sono stati i momenti in cui si sono superati i 2 milioni e mezzo di spettatori. Stefano De Martino e tutto il cast, infatti, ha raggiunto il picco di share 13.65% di share alle 23:57 e alle 22:24 ha tenuto davanti allo schermo ben 2.573.000 telespettatori. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli è tornato il buonumore con tutta la squadra di comici. Stefano non si è limitato solo alla conduzione, ma ha anche svelato delle doti nel canto e nell'intrattenimento. Quello raggiunto ieri sera permette a Rai 2 di essere la terza rete più vista.

Un risultato non di poco conto. Ha avuto la meglio, inoltre, sul suo diretto competitor, Italia 1, dove andavano in onda Le Iene Show, uno dei programmi più seguiti e amati dal pubblico. Tuttavia, la serata di martedì 16 giugno è stata vinta dalle repliche della serie Tv Nero a metà, interpretata da Claudio Amendola.

Analisi degli ascolti di martedì 16 giugno

Vediamo nel dettaglio i numeri di ieri sera. Il film Nero a metà ha intrattenuto davanti allo schermo oltre 3 milioni di spettatori, con una share pari al 13,7%. Sulle reti Mediaset, invece, abbiamo avuto una sostanziale parità. Il film di Checco Zalone, Cado dalle Nubi, da sempre campioni di incasso ha fatto registrare 2.247.000 spettatori con una share del 10.5 %.

Risultato analogo quello di Italia 1 con Le Iene. La trasmissione di Neri Parenti, andata in onda fino all'1 di notte, ha ricevuto 1.686.000 spettatori, con una share del 10.2%. Per concludere, Stefano De Martino con Made In Sud ha ottenuto davvero un risultato ottimo per tutta la squadra di Rai 2, soprattutto perché affrontare un programma comico in cui da sempre il contatto fisico è importante, in queste condizioni non è stato semplice.