Giovanni Longobardi attraverso una diretta Instagram con i suoi fan ha ammesso di essere in crisi con Veronica Ursida. Il cavaliere di Uomini e donne ha dichiarato di non essere geloso, ma al contempo non sopporta di essere preso in giro. Infine, ha lanciato anche una stoccata alle altre dame del parterre femminile del dating show. Veronica Ursida e Giovanni Longobardi hanno iniziato una conoscenza fuori da Uomini e Donne, nonostante non siano usciti dal programma come coppia.

Lo sfogo del cavaliere

A quanto pare la frequentazione tra Giovanni Longobardi e Veronica Ursida sembra essere piuttosto tormentata.

Durante la diretta Instagram con i suoi follower, il cavaliere di Uomini e Donne ha lasciato intendere che con la dama c'è una crisi in corso: "Ci sono malintesi, è un momento particolare".

Giovanni ha spiegato che quando rivolge una domanda a una persona vuole ascoltare la verità, altrimenti viene a mancare la fiducia in un rapporto. Longobardi ha dichiarato: "Se riguarda una cosa del passato, se mi racconti la verità finisce là".

Nel corso del suo sfogo il cavaliere non ha nascosto che Veronica Ursida sia una persona sincera. Al tempo stesso però ha fatto una precisazione: "Veronica è sincera su certe cose, ma su altre si inceppa". Giovanni Longobardi è stato piuttosto chiaro: "Non sono geloso, ma odio essere preso in giro".

Il calciatore campano ha ammesso di avere parlato di questi argomenti con la diretta interessata ma certe cose risulterebbero ancora essere poco chiare.

Infine, Giovanni ha confermato l'incontro con Veronica: sarebbe stata la dama a raggiungere Longobardi per un chiarimento, visto che i due avevano avuto una discussione.

Giovanni racconta il momento difficile

Nella diretta Instagram Giovanni Longobardi ha parlato del momento difficile che sta attraversando. La mamma ha dei problemi di salute e il cavaliere sostiene di non potere contare sul sostegno di nessuno. Le sue parole non sono solamente rivolte a Veronica Ursida ma anche ai suoi amici.

Il cavaliere di Uomini e Donne ha affermato che vorrebbe circondarsi solo di persone che lo riescono a rasserenare, perché in questo momento non riesce ad avere altri situazioni per la testa. Dunque, la dama è avvisata del momento 'no' vissuto da Giovanni Longobardi.

La stoccata alle altre dame

Prima di concludere il suo lungo sfogo su Instagram, Giovanni Longobardi ha lanciato una stoccata alle dame di Uomini e Donne. Il cavaliere ha confessato che se dovesse tornare indietro, sceglierebbe altre mille volte di iniziare una conoscenza con Veronica Ursida: "Le altre non mi sono mai interessate".

Secondo il cavaliere la maggior parte delle dame del parterre femminile fa un gioco di squadra, per questo si sentono forti.

Longobardi ha spiegato di avere sempre preferito Veronica proprio perché la vedeva in difficoltà con le altre dame del programma.