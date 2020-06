Le voci sulla presunta crisi tra Stefano De Martino e la showgirl argentina Belen Rodriguez si fanno di giorno in giorno sempre più insistenti. Era stata la stessa Belen a svelare in un video postato su Instagram che stava attraversando un momento piuttosto difficile della sua vita. La donna apparsa diversa dal solito e quasi con le lacrime agli occhi aveva fatto capire che qualcosa non andava bene. Da allora, il Gossip è alla ricerca dei motivi che avrebbero portato all'ennesima rottura con Stefano. Lui intanto non si è mai espresso preferendo restare in silenzio sulla sua vita privata. Le persone più vicine alla coppia però non hanno perso l'occasione per dire la loro a riguardo e anche per svelare alcuni particolari sull'addio rimasti nascosti.

Gli ultimi a parlare sono stati nelle scorse ore alcuni amici di De Martino. Di seguito ecco cosa hanno rivelato.

Gli amici di Stefano rivelano le sue confessioni

Fonti molto vicine a De Martino interpellate dal settimanale Chi avrebbero svelato che la crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sarebbe iniziata durante la quarantena quando sono emersi problemi caratteriali. Stefano avrebbe confessato a un suo amico che quello che è successo a loro capita a molte coppie. Ha poi aggiunto che conosce tante persone che si sono prese e lasciate più volte. La priorità però rimane il loro figlio Santiago e Stefano ha detto di essere sicuro che stanno facendo entrambi del loro meglio per farlo stare bene.

Queste però non sono le uniche parole che Stefano avrebbe detto agli amici.

Crisi tra Belen e Stefano: la famiglia di lei non c'entra

Tra i vari motivi che avrebbero portato Belen e Stefano a lasciarsi si era ipotizzato la costante presenza della sua famiglia nella loro vita. L'amico di Stefano però ha smentito anche queste voci dicendo che in realtà De Martino non avrebbe mai detto che si trattava di un rapporto a quattro riferendosi ai suoceri e ai cognati.

Sempre la fonte vicina a Stefano ha infine aggiunto che il conduttore di Made in Sud riconosce a Belen di essere una mamma molto attenta e premurosa, una donna con una marcia in più anche se ora tra di loro è calato il gelo dell'incomunicabilità. Intanto Stefano De Martino nelle scorse ore intervistato dal Corriere della Sera in vista della partenza di Made in Sud ha dichiarato che la gente deve abituarsi alla sua discrezione.

L'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha affermato a proposito delle illazioni sua vita privata: "Prima smentivo di volta in volta, - ha spiegato - poi ho capito che la soluzione è ignorare: l’unico modo di far cadere queste cose è ignorarle. È meglio che le cose siano tenute tra le mura della propria casa".