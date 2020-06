La mamma di Nicola Vivarelli alias Sirius ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi. Per la prima volta la signora Luisella ha parlato dell'esperienza di suo figlio a Uomini e donne. La donna ha dichiarato di essere orgogliosa di lui ed ha ammesso che la differenza d'età con Gemma Galgani non è affatto un problema.

Durante l'intervista con il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Luisella ha cercato di spiegare come è suo figlio Nicola lontano dalle telecamere, precisando che il 26enne, avendo girato il mondo, ha una mentalità molto aperta.

Luisella ha affermato che Nicola è cresciuto nel segno del rispetto: "Il rispetto e l'amore sono i valori fondamentali della mia famiglia".

L'arrivo a Uomini e Donne

La mamma di Sirius al settimanale Chi ha confessato che Nicola non le aveva detto nulla del provino. Il giovane avrebbe detto alla mamma e alla nonna che andava a Roma per un colloquio di lavoro, visto che le crociere erano ferme. Quando la donna ha acceso la televisione ed ha visto Sirius, è stata una bella sorpresa per lei.

A chi fa un problema per la differenza d'età, Luisella ha precisato che non c'è nulla di male. Il 26enne in tutte le relazioni del passato, non ha mai provato le sensazioni ricevute da Gemma Galgani. La mamma del corteggiatore si è detta convinta che suo figlio sia rimasto colpito dal suo modo di parlare dell'amore.

Nell'intervista alla rivista diretta da Alfonso Signorini, la signora Luisella ha affermato: "Sono orgogliosa di mio figlio".

E alla domanda se avesse già conosciuto Gemma Galgani, la diretta interessata ha risposto di averla sentita telefonicamente aggiungendo: "A casa mia c'è la porta aperta per lei". In attesa di sapere come finirà questa frequentazione, Luisella e sua mamma Anna si sono dette entusiaste: "Siamo curiose.

La nostra è una famiglia che ne ha avute di burrasche".

La risposta alle critiche

La mamma di Sirius ha risposto anche alle numerose critiche sul figlio dichiarando al settimanale Chi che la notizia di un fidanzamento lontano dalle telecamere è falsa. La donna sembra accettare le critiche rivolte a suo figlio, ma non gli insulti.

Secondo Luisella le insinuazioni, le criticheipoco eleganti non meritano di essere commentati. La mamma di Nicola Vivarelli è convinta che vivi e lascia e vivere non deve essere visto solo come uno slogan.

La donna ha lanciato una stoccata anche alle ex fidanzate del figlio. A tal proposito Luisella ha dichiarato che non ha alcun senso sputare veleno quando una relazione è giunta al termine: "Questo mi ha dato fastidio".

Il commento di Nicola Viverelli

Terminata l'intervista alla signora Luisella, il giornalista del settimanale Chi ha rivolto una domanda a Nicola Vivarelli. Adesso che Uomini e Donne ha concluso la stagione è stato chiesto al corteggiatore cosa ne sarà della conoscenza con Gemma Galgani.

A quel punto l'ufficiale della Marina mercantile ha confessato il desiderio di portare la dama a Santorini ma dato che al momento dell'intervista le frontiere della Grecia erano ancora chiuse con l'Italia, Nicola ha rilanciato per portare Gemma a Venezia. Chissà se la 70enne deciderà di accettare la proposta del suo pretendente.