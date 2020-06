La nuova serie televisiva turca Daydreamer - Le ali del sogno approda nel piccolo schermo italiano proprio oggi 10 giugno. Infatti la prima puntata andrà in onda alle 14:40 circa su Canale 5.

Can Yaman - attore turco già conosciuto dal pubblico italiano per aver recitato in "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore" - interpreterà il protagonista.

Le anticipazioni delle puntate in onda dal 10 al 12 giugno preannunciano un grande inizio per la soap. Infatti il primo incontro incontro tra Can Divit, celebre fotografo, e Sanem, una ragazza che sogna a occhi aperti, farà nascere un certo interesse fra i due.

Sanem va a lavorare nell'azienda di Can Divit

La puntata di oggi 10 giugno inizierà con una breve presentazione della protagonista: Sanem. La giovane non ha un'occupazione stabile, desidera divenire una scrittrice e vivere alle Galapagos. I suoi genitori e sua sorella la considerano una ragazza con la testa fra le nuvole. Pertanto escogiteranno un piano per riportarla alla realtà e decideranno che dovrà sposare Muzzaffer, da sempre innamorato di lei.

La notizia spingerà la ragazza a trovare un lavoro e a cambiare vita: Sanem otterrà presto un impiego presso l'azienda pubblicitaria dove lavora già la sorella Leyla. Qui la protagonista incontrerà Can Divit, famoso e attraente fotografo dallo spirito libero.

L'uomo è co-proprietario dell'agenzia pubblicitaria assieme al fratello Emre.

Aziz viene screditato durante una festa

Nell'episodio in onda l'11 giugno verrà organizzata una grande festa in azienda per celebrare i quarant'anni di attività. Tuttavia anche un uomo sgradito prenderà parte all'evento e screditerà Aziz, il padre di Can Divit e di Emre.

L'avvocato Metit si presenterà alla festa e rivelerà ai due fratelli la vera ragione della partenza in crociera del padre.

Intanto i genitori di Sanem non fermeranno il proprio piano per far sposare la protagonista. Organizzeranno una festa di fidanzamento con Muzzaffer e la sua famiglia. Per questo motivo Sanem soffrirà molto e accentuerà il proprio malessere.

A questo punto alla giovane non rimarrà che dimostrare di essere capace di mantenere il nuovo lavoro per poter evitare il matrimonio con Muzzaffer.

Una spia in azienda

Nella puntata di "Daydreamer" in onda venerdì 12 giugno Can Divit diverrà di di fatto il capo dell'azienda di famiglia. Il giovane sospetterà che all'interno dell'agenzia pubblicitaria si sia infiltrata una spia.

Per questo motivo imporrà delle nuove rigide misure di sicurezza per trovare il colpevole al più presto. Can comunque non avrà alcun sospetto su Sanem, visto che è l'ultima assunta, pertanto le assegnerà dei progetti importanti.