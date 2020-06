Mercoledì 3 giugno sarebbe stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne in cui Giovanna Abate avrebbe scelto Sammy Hassan. L’indiscrezione sarebbe arrivata da una talpa direttamente a Il Vicolo delle News. A grande sorpresa il corteggiatore le avrebbe risposto di sì.

Giovanna avrebbe preferito Sammy a Davide Basolo

Le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News rivelano che Giovanna Abate avrebbe effettuato la sua scelta, la quale non sarebbe dunque trasmessa in diretta come inizialmente previsto. La tronista romana avrebbe deciso di uscire dal programma insieme al vocalist lombardo. Se l'indiscrezione fosse vera, confermerebbe che l'interesse di Giovanna nei confronti di Hassan è ormai diventato troppo forte per farlo svanire.

Il percorso tra i due non è sempre stato lineare, tuttavia la stessa tronista in più occasioni ha affermato di essere attratta dalle persone con un carattere forte. L'altro corteggiatore di Giovanna, Alessandro Graziani, quando ha capito di non avere fatto breccia nel cuore della 25enne, ha deciso di lasciare Uomini e Donne. Davide Basolo, alias Alchimista, invece nonostante abbia tentato il tutto per tutto per conquistare la ragazza, non sarebbe riuscito nell’intento.

La presunta risposta di Hassan

Al contrario di quanto si potesse pensare, Sammy Hassan avrebbe risposto in modo positivo. Stando alle indiscrezioni riportate da Il Vicolo delle News, il corteggiatore avrebbe risposto in modo breve ma conciso: “Va bene, proviamo”.

Non è chiaro, pertanto, se Sammy abbia dato una risposta consapevole e convinta. Per capirlo bisognerà vedere la messa in onda della scelta.

Al momento le anticipazioni fornite dal portale vicino a Uomini e Donne sono solo dei rumors, in quanto non c’è alcuna conferma o smentita che Giovanna Abate abbia scelto.

Il commento dell’ex moglie di Sammy Hassan

Elena Cat, ex moglie di Sammy Hassan, è stata intervistata da Fanpage e ha precisato che, tra lei ed il padre di suo figlio, non c’è in atto nessun ritorno di fiamma. Inoltre, la donna ha dichiarato che durante il periodo di lockdown ha visto spesso Sammy perché abitano molto vicino, tuttavia il loro sarebbe un rapporto basato sul rispetto, visto che dalla loro unione è nato un bambino.

Elena Cat ha espresso un pensiero sul suo ex marito e Giovanna Abate. La giovane ha ammesso che se fosse stata al posto della tronista, avrebbe già chiuso la frequentazione con Sammy perché non si è sempre comportato bene. Elena ha ammesso di non avere riconosciuto Hassan nel percorso svolto a Uomini e Donne. Infine, l’ex moglie di Sammy Hassan ha dato un consiglio a Giovanna Abate: “Deve fare quello che si sente”.