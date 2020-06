Nessun ribaltone rispetto ai pronostici della vigilia: Giovanna Abate ha scelto Sammy Hassan. La decisione della tronista è maturata nel corso della registrazione di oggi, 3 giugno, di Uomini e donne. In un primo momento si pensava che il percorso della 25enne si sarebbe chiuso con una decisione in diretta tv come era avvenuto per Giulio Raselli. Ipotesi che è stata spazzata via dalle prime indiscrezioni del pomeriggio quando Raffaela Mennoia ha fatto intendere che sarebbe stata una giornata importante per la romana.

Quest'ultima ha deciso di lasciare il programma con il 34enne nonostante i continui scontri delle ultime settimana con Sammy che in più di una circostanza aveva manifestato l'intenzione di dirle no in caso di scelta.

Alla fine Hassan non ha dato seguito ai bellicosi propositi ed ha detto sì alla Abate.

Giovanna Abate non cambia idea: Sammy Hassan preferito a Davide Basolo

Giovanna Abate ha mostrato di essere attratta da Sammy Hassan fin dall'inizio del suo percorso sul trono classico di Uomini e Donne. Il 34enne ha deciso di rimettersi in gioco e cercare l'anima gemella nel dating show dopo la separazione dalla moglie dalla quale ha avuto un figlio (Christian). L'italo egiziano lavora come vocalist a Milano e si era fatto conoscere sul piccolo schermo per l'esperienza come tentatore a Temptation Island.

Il 34enne ha condiviso gran parte del percorso della tronista con Alessandro Graziani con il quale non sono mancati infuocati contrasti.

Dopo la pausa forzata per via dell'emergenza sanitaria, la Abate ha conosciuto via chat l'Alchimista che sembrava essere riuscito a mandare in tilt la venticinquenne. Davide Basolo ha deciso di mostrarsi in pubblico solo a pochi giorni dalla scelta di Giovanna per dimostrare che il suo percorso era finalizzato soltanto alla conoscenza dell'ex corteggiatrice di Giulio Raselli.

Sammy Hassan dice sì alla tronista: 'Va bene proviamo'

Giovanna Abate ha più volte elogiato l'Alchimista sottolineando di aver apprezzato il modo con il quale avevano manifestato il suo interesse: "Sei un bel casino, hai scombussolato il mio percorso". Affermazione che sembrava far da preludio a un ribaltone rispetto a quanto era emerso durante l'avventura della tronista a Uomini e Donne.

Al momento del dunque la 25enne romana ha confermato che il suo interesse per Sammy Hassan non ha perso consistenza neanche quando quest'ultimo ha manifestato l'intenzione di dirle no in caso di scelta.

Nel corso della registrazione del 3 giugno la tronista ha preferito il vulcanico italo egiziano a Davide Basolo mentre Alessandro Graziani era uscito di scena nelle precedenti puntate. Dopo tante discussioni Sammy si è lasciato andare con un "va bene proviamo" e i petali di rose hanno 'battezzato' la nuova coppia nata negli studi di Uomini e Donne.