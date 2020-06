Gemma Galgani e Nicola Vivarelli (Sirius) sono sempre al centro delle polemiche a causa della loro grande differenza di età. A commentare la loro frequentazione, ci ha pensato anche Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e donne, il quale non ha usato mezzi termini per mostrare il suo disappunto. Intervistato da U&D magazine, Giulio ha dichiarato come, a differenza di Sirius, a lui non sarebbe mai venuto in mente di corteggiare una donna dell'età di Gemma: ''È come se corteggiassi una donna dell'età di mia nonna'', convinto tra le altre cose, che sia la dama torinese a dover aprire gli occhi e a tenere lontano il suo giovane spasimante.

Giulio Raselli ex U&D, dice la sua su Nicola e Gemma

Gemma e Sirius sono i protagonisti indiscussi di questo finale di stagione di Uomini e donne. La loro frequentazione, ha destato scalpore a causa della grande differenza di età, lei 70 e lui 26 anni. In molti credono che Sirius, pseudonimo utilizzato da Nicola Vivarelli durante il corteggiamento via chat, stia fingendo un interesse verso la dama torinese solo per ottenere visibilità. Tesi supportata non solo dagli opinionisti del programma di Maria De Filippi, ma anche da Giulio Raselli, intervenuto in questi ultimi giorni sulla vicenda, attraverso le pagine di U&D magazine.

Giulio mette in guardia Gemma: 'Spero che lei tenga gli occhi aperti'

Giulio Raselli, intervistato dal settimanale del programma, ha voluto mettere in guardia Gemma. Secondo le sue parole infatti, Nicola starebbe giocando bene le sue carte, corteggiando una donna molto più grande di lui. Dovrebbe essere la Galgani a tenere gli occhi ben aperti e a capire il fine di tale corteggiamento.

Raselli ammette inoltre, di non riuscire, in questo momento, a capire nemmeno l'atteggiamento di Gemma, la quale sembra essere molto presa dal suo giovane corteggiatore.

Raselli contro Nicola Vivarelli: 'È come se corteggiassi una donna dell'età di mia nonna'

Di Sirius, Giulio Raselli non ha certo una bella opinione.

L'ex tronista infatti, chiamato a dire la sua sulla coppia più discussa del momento, ha esordito dicendo: 'Non è personale, è una questione anagrafica', proseguendo la sua dinamica con questa affermazione: ''È come se io corteggiassi una donna dell'età di mia nonna''. Una cosa che a detta dell'ex tronista, a lui verrebbe mai in mente. In tutto questo non è mancata anche una frecciata a Giovanna, sua ex corteggiatrice e che, nell'ultimo periodo, ha legato molto proprio con la Galgani. A tal proposito Giulio, ridendo, dice: ''Non c'erano dubbi, sono molto simili'' per poi proseguire: ''Per me Giovanna è la nuova Gemma''. Giulio inoltre ha voluto anche parlare della sua relazione con Giulia D'Urso, con la quale tutto sta procedendo a gonfie vele, smentendo anche le voci di una possibile gravidanza.