Dalla prossima stagione televisiva lo storico programma di Rai 3 Chi l'ha visto subirà un grande cambiamento: secondo quanto comunicato dal sito Tv Blog, Federica Sciarelli lascerà la conduzione. Una rivoluzione per i tanti spettatori del programma che da 16 anni era condotto dalla giornalista. Franco Di Mare, nuovo direttore della terza rete Rai, ha deciso di puntare molto sulla Sciarelli e per questo ha pensato per lei a un nuovo programma di approfondimento politico, che andrà in onda nella prima serata del venerdì sera.

Ancora non è stato deciso il titolo del nuovo programma

Sempre secondo quanto sostenuto da Tv Blog, il titolo del nuovo programma non è stato ancora scelto.

Tuttavia, come già detto, andrà in onda tutti i venerdì sera in prima serata. L'obiettivo del nuovo direttore di rete è quello di ottenere un programma che possa guardare alla politica in un modo completamente diverso rispetto a quanto fatto finora. In particolare lo scopo del programma sarà quello di focalizzarsi sull'aspetto informativo e mettere da parte il "chiacchiericcio" fine a se stesso. Al momento l'indiscrezione non è stata né confermata né smentita dalla Rai o dalla conduttrice stessa. Probabile, però, che maggiori notizie potrebbero arrivare durante la prossima puntata di Chi l'ha visto prevista per mercoledì 10 giugno.

Le papabili nuove conduttrici del programma

Nonostante il cambio di conduzione, comunque, lo storico programma di Rai 3 non verrà cancellato ma continuerà ad andare regolarmente in onda.

Sarebbero due, al momento, le conduttrici in lizza per sostituire Federica Sciarelli alla conduzione di Chi l'ha visto: la prima è Lidia Galeazzo, la seconda è Eleonora Daniele. Galeazzo, giornalista che ha lavorato già al Tg2, è anche collaboratrice di Sciarelli e sarebbe molto stimata dal direttore Franco Di Mare.

Eleonora Daniele è invece una apprezzata conduttrice di Rai 1, al timone di Storie Italiane e recentemente è divenuta mamma. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi dovesse divenire realtà, sarebbe da chiarire anche il futuro dello stesso programma mattutino del primo canale Rai. Anche in questo caso, tuttavia, non c'è stata ancora nessuna conferma o smentita da parte delle protagoniste citate nelle indiscrezioni.

La lista di probabili conduttrici sarebbe in realtà lunga, composta da numerose giornaliste interne della Rai. Ciò a causa della nuova linea editoriale del direttore di Rai 3, che ha deciso di privilegiare le risorse interne dell'azienda che fino a questo momento sono state utilizzate molto poco.