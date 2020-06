La fascia oraria dell'access prime time di Rai 3, non sembra essere destinata a trovare pace. In attesa di ricevere un annuncio ufficiale che decreti il ritorno di Un posto al sole, la rete sta compiendo alcuni esperimenti. Va detto che quel delicatissimo spazio è sempre stato occupato da Un posto al sole con risultati eccellenti, ma in seguito all'emergenza Covid tutto è cambiato. Le repliche di Upas non hanno ottenuto il riscontro sperato e hanno spinto il nuovo direttore di Rai 3 Franco di Mare a cancellare Un posto al sole Classic. Al suo posto posto è andato in onda per una settimana Generazione Bellezza, ma gli ascolti non si sono risollevati.

Da qui l'idea di sparigliare nuovamente le carte e cambiare programmazione, a partire da lunedì 1 giugno alle 20:45 arriverà su Rai 3 Geo – Vacanze Italiane, programma di documentari condotto da Sveva Sagramola.

Una fascia particolare

Rai 3 ha sempre potuto contare su ascolti solidi in access prime time grazie ad Un posto al sole. La soap partenopea, in quella fascia oraria ha sempre fatto da traino per altri programmi e la sua assenza si sta facendo sempre più pesante. Sembra che nessun programma possa anche solo avvicinarsi agli ascolti degli episodi inediti di Upas. Il difficile momento di Rai 3 potrebbe portare ad accelerare ancora più i tempi, del resto sono giorni che si rincorrono voci su un ritorno di Un posto al sole e la sensazione è che l'annuncio agognato arriverà a giorni.

In ogni caso nell'attesa Franco Di Mare sta facendo il possibile per dare ossigeno a quella fascia oraria.

Il flop di Generazione Bellezza

Confrontando le curve degli ascolti di Un posto al sole Classic e Generazione Bellezza si può notare come le cose non siano andate per il meglio sin da subito. Generazione Bellezza è riuscito persino a fare peggio delle repliche della soap opera partenopea.

Il programma (in replica anche esso, ndr) è partito lunedì 25 maggio con un tiepido 842.000, valore sui livelli di quelli di Un posto al sole Classic per poi crollare mercoledì 27 a 578.000, la leggera ripresa dei giorni successivi non è bastata a evitarne la cancellazione. Franco Di Mare ha quindi deciso di correre ai ripari apportando un'ulteriore modifica al palinsesto.

Arriva Geo

Nell'access prima time di Rai 3 da lunedì 1 giugno sta andando in onda Geo – Vacanze Italiane, programma di documentari condotto da Sveva Sagramola. Franco Di Mare ha deciso quindi di puntare su un programma inedito e ha scelto di basarsi su un format molto solido. Va detto che la prima puntata ha ottenuto 830.000 spettatori con uno share del 3,3% risultato simile alla media di Un posto al sole Classic, che praticamente non aveva nessun costo. Bisognerà attendere i prossimi giorni per capire se il trend potrà migliorare, in ogni caso resta sicuro il fatto che Rai 3 abbia bisogno delle puntate inedite di Un posto al sole in quella fascia oraria il prima possibile.