Loredana Fiorentino è stata ospite nell'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso. La madre di Luigi Mario Favoloso ha avuto modo di commentare l'ultima telefonata intercorsa tra suo figlio e Nina Moric. L'imprenditore Favoloso, ex fidanzato della Moric, è attualmente indagato per stalking e maltrattamenti dopo le denunce della modella croata. Fiorentino ha spiegato come suo figlio, durante la telefonata con Nina, fosse "serenissimo" e che utilizzasse toni pacati. Secondo la madre di Favoloso, infatti, Nina Moric si sarebbe agitata inutilmente. Sempre a suo dire, il figlio sarebbe innocente, poiché non avrebbe fatto del male a nessuno.

Nel corso della sua ospitata, Loredana Fiorentino ha parlato anche della nuova fiamma di suo figlio, Elena Morali, manifestando inizialmente giudizi negativi nei confronti della giovane: la madre di Favoloso ha dichiarato che la ragazza l'avrebbe in parte delusa. Recentemente, infatti, la showgirl ha prima annunciato su Instagram la rottura con Luigi, per poi smentire tutto nel programma domenicale condotto da Barbara D'Urso. Inoltre, nel corso di una telefonata di quattro ore con Nina Moric, Elena avrebbe ammesso di essere stata ricattata da Luigi Mario.

Loredana Fiorentino su Nina Moric: 'Si è agitata inutilmente'

La scorsa domenica, Loredana Fiorentino è stata ospite a Live - Non è la D'Urso.

La mamma di Luigi Mario Favoloso ha fatto alcune dichiarazioni sulla ex fidanzata del figlio, Nina Moric, e sulla sua attuale nuora, Elena Morali. Inizialmente, Loredana ha commentato la telefonata tra suo figlio e Nina Moric, difendendo il figlio. Dopo averle fatto sentire parte della conversazione, Fiorentino ha fatto notare come Luigi Mario fosse tranquillo e che Nina, a suo dire, si fosse agitata inutilmente.

"È tutta una recita - ha spiegato Loredana Fiorentino - Se quello che per cinque anni è stato il tuo fidanzato ti telefona con quei toni, non puoi agitarti. Nina ora vuole andare avanti in questo modo, faccia pure". Loredana ha aggiunto che lei e suo figlio sono tranquilli e che Luigi Mario sarebbe innocente, in quanto non avrebbe mai fatto del male a nessuno.

Loredana delusa da Elena Morali

Parlando del ritorno di fiamma tra Elena Morali e suo figlio Luigi Mario Favoloso, Loredana Fiorentino ha spiegato: "Un po' mi ha deluso. Ciò che ha fatto Elena nei confronti di Luigi Mario non è stato carino. Da madre, non posso accettare ciò che ha fatto". A questo punto, Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha chiesto a Loredana se per caso suo figlio non scelga le ragazze "con dietro una commedia che non si sa fino a che punto è recitata". Fiorentino ha replicato che suo figlio è libero di fare le sue scelte e che non è certo colpa sua.

La telefonata tra Elena e Nina

Riguardo la telefonata di quattro ore intercorsa tra Elena Morali e Nina Moric, Loredana Fiorentino è sembrata essere abbastanza scettica.

La donna ipotizza che Nina, nel corso della conversazione, abbia tentato di incastrate il figlio. In pratica, Elena sarebbe stata messa sotto pressione, affinché dicesse cose sbagliate sul fidanzato. Loredana Fiorentino ha dunque parlato della nuora come una "vittima", come del resto affermato dalla stessa Elena durante la sua partecipazione a Live - Non è la D'Urso.