Continua ad essere molto seguita la soap opera spagnola Una vita, sempre in grado di stupire. Si assisterà all'ennesimo lutto, nelle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset la prossima settimana.

Dagli spoiler si evince che Samuel Alday (Juan Gareda) dopo aver commesso un furto andrà incontro ad un crudele destino. Il gioielliere esalerà l’ultimo respiro tra le braccia dell’amata moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido) per mano di Cristobal Cabrera (Antonio Chamizo). Dopo aver perso il marito, la donna si dirà disposta a vendicarsi di tutti coloro che si sono rifiutati di aiutare lei e il suo amato nel momento del bisogno.

Una vita, trame: Samuel ucciso da Cristobal, Lucia è malata

Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori italiani vedranno da lunedì 29 giugno a sabato 4 luglio 2020 al solito orario, svelano che sia Felipe che Lucia non presteranno del denaro a Samuel. Intanto Ramon chiederà a Servante di consegnare una lettera all’avvocato. Alvarado si sfogherà con Ursula, quando sarà triste per il fatto che Telmo se ne andrà via da Acacias 38 per sempre senza il loro figlio Mateo. L’ex istruttrice prometterà alla ricca ereditiera che la aiuterà a proteggere il suo bambino.

Samuel approfitterà del funerale di Eduardo per introdursi nel caseificio di Lolita ed impossessarsi dei soldi della colletta, venendo però sorpreso da Susana.

Il figliastro della Dicenta dopo aver fatto scoppiare un incendio tenterà di fuggire dal paese con la moglie Genoveva: purtroppo i due coniugi non riusciranno nel loro intento a causa di Cristobal. Quest’ultimo invece di uccidere la sua ex dipendente porrà fine all’esistenza di Alday, che farà da scudo con il suo corpo alla propria amata.

Tutti gli abitanti di Acacias 38 rimarranno sconvolti per la tragedia accaduta, e si sentiranno in colpa per non aver consentito alla coppia di scappare. A questo punto il commissario Mendez chiederà a Genoveva di rilasciare una testimonianza. Successivamente il dottor Echevarria spiegherà a Telmo e Ursula il motivo per cui Lucia ha perso i sensi all’improvviso in mezzo alla strada: in particolare si scoprirà che la cugina della defunta Celia ha poco tempo da vivere.

Mateo apprende di essere figlio di Martinez, Genoveva vuole farla pagare agli abitanti

Nel contempo alla portineria arriverà una missiva indirizzata al defunto Samuel. I paesani già spiazzati per l’improvvisa morte del gioielliere, non reagiranno affatto bene quando verranno a conoscenza della grave malattia di Lucia. Mentre Liberto si sentirà il responsabile del decesso di Alday per non averlo aiutato, Genoveva non permetterà a nessuno di prendere parte alla veglia funebre del suo compianto marito. Intanto Ramon non annullerà la messa speciale organizzata in ricordo di Celia e Trini, ma farà fatica a nascondere la sua delusione nei confronti di Felipe.

In seguito Cinta si rifiuterà di esibirsi insieme alla madre e farà i conti con il ricatto di Hipolito che si dirà disposto a rovinarle la carriera.

A questo punto José, intimorito dall’idea di non essere all’altezza, accetterà che ad accompagnare la moglie sia il chitarrista del locale: lo spettacolo si svolgerà nel migliore dei modi, ma qualcuno dei presenti reclamerà la dama del mistero.

Per concludere Lucia troverà il coraggio di far sapere a Mateo che presto lei non sarà più al suo fianco, e di rivelargli che Telmo è il suo vero padre. Genoveva invece, dopo aver dato l’ultimo saluto al marito al cimitero, prometterà di farla pagare all’intero quartiere.