Le anticipazioni di Daydreamer – Le Ali del sogno, riguardanti la puntata di giovedì 11 giugno in onda su Canale 5 si concentrano sul bacio tra Can e Sanem. Il romantico incontro avverrà al buio durante un disastroso party al quale parteciperà la promettente scrittrice.

Nell'episodio di domani, Can scopre una drammatica verità su suo padre. L'uomo, malato da tempo, deve assentarsi dall'azienda di famiglia. Sarà così che il fotografo accetterà di prendere le redini dell'impresa insieme al fratello. La convivenza tra i due non sarà affatto semplice. Intanto, un altro scomodo retroscena verrà alla luce.

Daydreamer, anticipazioni seconda puntata giovedì 11 giugno su Canale 5

Nell'episodio in onda domani della soap turca, Sanem partecipa ad un party per il quarantennale della Fikri Harika. Alla festa si presenta una ex dipendente, Aylin. La donna, arrivista e disposta a tutto pur di arrivare ai vertici, ora lavora presso un'azienda rivale. Mentre il party sta per essere rovinato dalla Yuksel, Can arriva presso la lussuosa dimora.

Le anticipazioni della puntata di Daydreamer raccontano che Can, ansioso di incontrare la fidanzata Pole, si reca in una stanza buia. Qui, vedendo una graziosa figura femminile, si dirige verso di lei, dandole un passionale bacio. Peccato che la fortunata non sia Pole ma Sanem.

Il bacio al buio tra Can e Sanem

Sanem, ora segretaria presso l'agenzia pubblicitaria della sorella Leyla, ha partecipato al party che cambierà per sempre la sua vita. Qui incontra Can, che la bacia scambiandola per Pole, la sua storica fidanzata. Il fotografo non si accorge di nulla, visto che Sanem fugge a gambe levate, imbarazzata e con il cuore a mille.

Il party della Fikri Harika si rivela un disastro in quanto Aylin, con una piazzata, mette in cattiva luce Aziz. Come rivelano le anticipazioni della puntata di Daydreamer di domani, giovedì 11 giugno, Can dovrà fare i conti con un'amara verità che riguarda suo padre.

Can scopre che il padre è molto malato nella puntata di domani di Daydreamer

Il bel fotografo, ribelle e dall'animo selvaggio, non ha certo intenzione di restare a Istanbul. Il suo ritorno è solo temporaneo, in occasione della festa per i quarant'anni dell'azienda di famiglia. Il destino però, è pronto a cambiare le carte in tavola.

Nella puntata di Daydreamer - Le ali del sogno, in onda su Canale 5 domani 11 giugno, il segretario di Divit incontra Can per comunicargli una drammatica verità che riguarda sui padre, in pessime condizioni di salute. È per questa ragione che il magnate ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro facendo una crociera. Ora, spetta a Can dirigere l'azienda insieme al fratello.

Il fidato segretario confiderà inoltre al giovane che alla Fikri si aggira una pericolosa talpa, pronta a rubare informazioni chiave e venderle al nemico. Sarà compito di Can scoprire di chi si tratta.