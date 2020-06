I colpi di scena nella soap opera iberica Una vita sono sempre numerosi. Dagli spoiler spagnoli si evince che presto una protagonista della telenovela arriverà a compiere un gesto estremo.

Si tratta di Agustina Saavedra (Pilar Barrera), che convinta di avere una malattia mortale tenterà il suicidio gettandosi dalla finestra della soffitta, sconvolgendo l’intero quartiere di Acacias 38. A spingere l’inserviente ad arrivare a tanto sarà l’influenza negativa di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro).

Una vita, spoiler: Agustina apprende di essere malata

Le anticipazioni degli episodi che occuperanno Canale 5 prossimamente, e già andati in onda in Spagna, svelano che Agustina avrà degli strani malori che non passeranno di certo inosservati.

La domestica, inizialmente, crederà di essere stanca a causa dell’eccessivo lavoro svolto nella dimora di Felipe. In seguito la donna accetterà, grazie ad Ursula, di farsi visitare da un dottore: quest’ultima, per consentire alla sua collega di capire la causa dei suoi malesser,i esigerà di ricevere il suo stipendio in anticipo da Felicia.

Purtroppo Agustina verrà a conoscenza di avere poco tempo da vivere per colpa di una malattia al sangue incurabile. Sotto shock per la terribile diagnosi ricevuta, l'anziana donna darà l’impressione di volersi rassegnare al proprio destino, ma inviterà la Dicenta a non far sapere a nessuno delle sue pessime condizioni di salute. Mentre le altre domestiche della soffitta crederanno che la loro amica debba riposarsi per recuperare le forze perse, Agustina dimostrerà di fidarsi di Ursula.

Nel corso di un pomeriggio, quest’ultima rivelerà all’inserviente di comprendere il suo dolore e le preciserà che anche lei al suo posto nasconderebbe l’amara verità per non far soffrire coloro che le vogliono bene.

L’incidente della domestica di Felipe, Ursula e Genoveva alleate

A questo punto l’ex istruttrice aprirà una finestra della camera di Agustina con la scusa di farle prendere aria, dopodiché la lascerà da sola.

Quest’ultima dopo aver confessato a Fabiana di essere sull’orlo della morte ripenserà al discorso di Ursula, e prenderà una drastica decisione. Nello specifico l’anziana donna per non essere più un peso si getterà dalla finestra proprio mentre i Palacios festeggeranno il ritorno della piccola Milagros.

La Dicenta, dopo aver assistito alla rovinosa caduta di Agustina, avrà una conversazione inaspettata con Genoveva, invece di recarsi al capezzale dell’anziana donna. L’ex governante comunicherà alla Salmeron che l’inserviente dell’Alvarez Hermoso ha avuto la punizione che meritava per essersi rifiutata di aiutare lei e il defunto Samuel in passato. Nel contempo, mentre i telespettatori apprenderanno dell'alleanza tra Ursula e la vedova dell'Alday, la povera Agustina, pur avendo sbattuto la testa, non passerà a miglior vita ma riporterà delle gravi ferite.