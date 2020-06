Gli spoiler spagnoli di Una vita, trasmessi nei prossimi giorni su Canale 5, svelano che la serva Agustina (Pilar Barrera) crederà di aver poco tempo da vivere. Una scoperta che la getterà nello sconforto più totale, tanto da pensare ad un atto inconsulto dopo essere stata manipolata da Ursula Dicenta (Montsserat Alcoverro), la nuova complice di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), disposta a tutto pur di vendicare la morte del marito Samuel (Juan Gareda).

Una vita: Agustina apprende di stare per morire

Le anticipazioni della soap opera, in programma a breve sui teleschermi italiani, raccontano che Agustina inizierà ad accusare degli strani malesseri.

All'inizio, la donna crederà che i malori siano dovuti alla stanchezza accumulata durante le faccende svolte in casa dell'Alvarez Hermoso. Ursula, a questo punto, consiglierà alla serva di Felipe (Marc Parejo) di sottoporsi ad un'indagine medica, tanto da convincerla a chiedere un anticipo sullo stipendio a Felicia, la proprietaria del ristorante per la quale lava i piatti di notte. Purtroppo il dottore darà ad Agustina una triste notizia. L'anziana donna, infatti, scoprirà di stare per morire per colpa di un male misterioso al sangue. La domestica, a questo punto, supplicherà la Dicenta di non fare parola con nessuno delle sue cagionevoli condizioni di salute. Dall'altro canto, gli abitanti della soffitta crederanno che l'amica debba soltanto stare a riposo per qualche giorno per riprendere le forze.

La serva di Felipe compie un atto inconsulto istigata da Ursula

Secondo le trame di Una vita, in onda nei prossimi giorni su Canale 5, si evince che Ursula fingerà di prendersi cura di Agustina, somministrandole la medicina prescritta dal medico. Durante un pomeriggio, la vecchia istitutrice svelerà alla domestica che anche lei preferirebbe tacere sulle sue reali condizioni di salute per non essere un peso per le persone.

Poi la Dicenta aprirà la finestra della camera da lettoe andrà via. La serva di Felipe, a questo punto, ripenserà alle parole della donna, decidendo di compiere un atto inconsulto. In pratica salirà sul davanzale della finestra per poi gettarsi in strada con l'intenzione di farla finita. Fortunatamente la domestica riporterà solo delle gravi ferite, in quanto la caduta a terra sarà attutita da un carro pieno di paglia.

Ursula, nel frattempo, correrà da Genoveva invece di soccorrere la povera amica. Durante l'incontro, la Dicenta confesserà alla Salmeron che Agustina ha finalmente pagato per non averla aiutata economicamente nel momento del bisogno. I telespettatori scopriranno che la vecchia istitutrice si era finta amica della domestica solo per fare un piacere alla vedova di Samuel.