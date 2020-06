Continua a far discutere la conoscenza in corso tra Gemma Galgani e il 26enne Nicola: la probabile neo coppia di Uomini e donne non convince quasi nessuno, per questo attira su di sé tante critiche e commenti negativi. Tra coloro che si stanno dimostrando piuttosto scettici circa il sentimento che la dama del Trono Over e il giovane "Sirius" dicono di provare l'uno per l'altro, c'è anche un ex di lei: Juan Luis Ciano.

Il commento di Juan Luis al nuovo amore di Gemma a Uomini e Donne

Mancano poche puntate alla fine della stagione 2019/2020 di Uomini e Donne, ma un interrogativo impazza tra i fan: come andranno le cose tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli?

I due si stanno frequentando da circa un mese e mezzo, ma sono davvero in pochi a credere che tra loro ci sia un reale interesse.

Dopo le pesanti critiche che Giorgio Manetti ha mosso alla possibile nuova coppia, è toccato a un'altra vecchia conoscenza della torinese esporsi sui social network su questo argomento che da settimane è sulla bocca di tutti.

Juan Luis Ciano, che lo scorso inverno è stato corteggiatore della protagonista del Trono Over per qualche mese, non si è tirato indietro dal dire quello che pensa della ex e del suo giovanissimo spasimante.

"Non mandarlo a U&D, c'è ancora Gemma in circolazione. Adesso è passata ai ragazzi, che vergogna. Ma non ha dignità quella donna?", ha scritto qualcuno sotto a un recente scatto che l'ex cavaliere ha pubblicato su Instagram.

La risposta dell'uomo alla domanda postagli, è stata lapidaria: "No, non ce l'ha".

Gli ex di Gemma contro il flirt con Nicola a Uomini e Donne

Con poche ma semplici parole, Juan Luis ha espresso il suo parere sulla frequentazione che Gemma sta avendo con un ragazzo che ha 44 anni meno di lei, il 26enne Nicola Vivarelli.

Vedendo Gemma Galgani flirtare davanti alle telecamere con un giovane che potrebbe essere suo nipote, Ciano è arrivato alla conclusione che lei ha perso totalmente la credibilità ai suoi occhi, tant'è che è arrivato a definirla una persona senza dignità.

L'ex cavaliere di Uomini e Donne, però, non è l'unico ex della torinese ad essersi schierato dalla parte di chi non approva la conoscenza tra lei e "Sirius".

Anche Giorgio Manetti, interpellato da vari settimanali di Gossip su questo argomento, si è detto contrario e assolutamente spiazzato dal comportamento che la dama sta assumendo ultimamente in tv: "Io non la riconosco più".

Dubbi sul futuro di Gemma e Sirius dopo la fine di Uomini e Donne

A minare la conoscenza tra Gemma e Nicola, però, non sono solo i pareri negativi di gran parte del pubblico di Uomini e Donne e degli ex di lei. Negli ultimi giorni, infatti, sui social network ha cominciato a circolare un gossip su Vivarelli e sulla sua vita amorosa.

Biagio D'Anelli, opinionista di molti programmi Mediaset, ha sostenuto su Instagram che "Sirius" sarebbe felicemente fidanzato e che la sua compagna (assieme alla madre) sarebbe d'accordo con lui nel fingere di non stare insieme pur di farlo sfondare in televisione.

Al momento, il protagonista del Trono Over non ha risposto alle accuse che tanti gli stanno muovendo: probabilmente nel corso dell'ultima registrazione stagione del dating-show (che dovrebbe avere luogo tra mercoledì e giovedì) si proverà a fare chiarezza sul privato del corteggiatore di Gemma Galgani ma anche sul futuro che avrà questa contestata coppia.

Sapendo che il programma di Canale 5 sta per andare in vacanza per circa 3 mesi, in tanti si chiedono come si evolveranno le cose tra l'ufficiale di Marina mercantile e la dama torinese nel periodo in cui le telecamere saranno spente.