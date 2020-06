Gli spoiler degli episodi di Una vita che i telespettatori spagnoli seguiranno questa settimana svelano che non mancheranno di certo momenti di forte tensione. Genoveva Salmeron (Clara Garrido) si recherà a far visita in ospedale al marito Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), nonostante Javier Velasco (Alejandro Carro) farà di tutto per farla desistere dal suo intento.

A questo punto la diabolica darklady si renderà protagonista di un gesto inaspettato nei confronti del consorte, visto che per merito suo Velasco non riuscirà ad ucciderlo.

Una Vita, trame Spagna: Camino preoccupata, arriva Miguel ad Acacias 38

Nelle puntate che andranno in onda sull'emittente televisiva La 1 TVE dal 15 al 19 giugno, Laura darà una giustificazione a Velasco quando le chiederà per quale motivo Felipe è ancora vivo. Intanto Genoveva non saprà quale atteggiamento assumere, dopo aver appreso le gravi condizioni di salute del marito. A questo punto Velasco manipolerà nuovamente la sua alleata per impedirle di far visita all'avvocato. Intanto Marcos farà sapere ad Anabel di aver chiesto a Felicia di sposarla, invece Camino sarà ancora preoccupata per la scomparsa del marito Ildefonso al tal punto di voler sporgere una denuncia.

Successivamente Jacinto e Bellita avranno il timore che nessuno metterà piede nella loro azienda.

Nel contempo Antonito sarà sopraffatto, poiché non riuscirà a fare un bel discorso politico. A gran sorpresa Ramon incoraggerà suo figlio, dicendogli di continuare a portare avanti la carriera intrapresa. I cittadini di Acacias 38 faranno la conoscenza dell’avvocato Miguel, che si rivelerà essere il nipote di Roberto e Sabina e avrà il compito di negoziare l’acquisto del ristorante proprio per i due anziani.

Genoveva si recherà in ospedale, e rimarrà sorpresa quando vedrà Laura nella stanza di Felipe. Velasco si preoccuperà per l’insonnia della darklady, invece Lolita e Carmen con la collaborazione di Ramon architetteranno un piano per convincere Antonito a riprendere la sua carriera di politico.

Felipe sfugge da morte certa, Laura teme per la sua vita

In seguito Camino verrà confortata da Cesareo, dopo aver messo al corrente la polizia della sparizione del marito. Miguel dimostrerà di avere un interesse sentimentale per Anabel. Non appena Genoveva riceverà una devastante notizia su Felipe, tutti i cittadini si riuniranno a pregare per la guarigione del loro paesano. Camino essendo ancora turbata per il fatto che di suo marito non ci sia ancora nessuna traccia, dirà a sua madre di sostenerla qualsiasi decisione prenderà sulla vendita del ristorante. Justo riceverà un'offerta per esibirsi in un grande teatro della città, mentre Antonito diventerà un membro del partito conservatore.

Javier Velasco dopo aver dato una spinta a Laura tenterà di uccidere Felipe: fortunatamente quest’ultimo sfuggirà da morte certa grazie all'intervento di Genoveva.

A questo punto l’Alvarez Hermoso si sveglierà dal coma, ma non si ricorderà della moglie. Laura temerà per la sua vita dopo essere stata affrontata da Velasco: quest’ultimo darà un duro ultimatum alla cameriera dato che le ordinerà di uccidere Felipe se non vorrà pagarne le conseguenze. Intanto quest’ultimo quando riaprirà gli occhi crederà che Genoveva sia una signora della carità, e continuerà ad odiare Ramon Palacios per averlo considerato l’assassino di Celia. Infine Lolita riceverà dei consigli da Aquilino per far tranquillizzare suo marito, invece Servante deciderà di invitare Ramon ad una sua festa.