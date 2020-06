Le anticipazioni di Una vita relative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 dall'8 al 12 giugno riportano innanzitutto che Telmo e Lucia non riusciranno a mettere da parte i sentimenti che provano l'uno per l'altra e cominceranno ad incontrarsi in segreto.

Cinta si impegnerà al massimo per intraprendere una carriera da ballerina e cantante, mentre Samuel e Genoveva si vedranno costretti a sottostare al ricatto di Ariza.

Una vita, anticipazioni 8-12 giugno: Telmo e Lucia si vedono di nascosto

Gli spoiler di Una vita rivelano che Telmo, ormai consapevole di essere il padre di Mateo, non se la sentirà di costruirsi un futuro senza Lucia e il figlio.

Alvarado però è sposata con Eduardo. Nonostante ciò, i due innamorati cominceranno ad incontrarsi di nascosto.

Carmen riuscirà a trovare un punto d'incontro con Ramon e si riappacificherà con lui. Fatto ciò, si confiderà con Fabiana, alla quale confesserà di essersi innamorata di Palacios.

Samuel incontra il senatore Ojeda Tapia

Samuel e Genoveva non potranno evitare di sottostare ai ricatti di Ariza. Infatti si renderanno conto che non potranno trovare un'alternativa, poiché rischierebbero di essere rintracciati da Cristobal.

Samuel riuscirà a mettersi in contatto con il senatore Ojeda Tapia grazie all'intermediazione di un giudice, vecchio amico di Jaime. Alday consiglierà al politico di mettersi in affari con Ariza, affinché aprano un'attività di estrazione del ferro in Marocco.

Cinta continuerà a coltivare il sogno di diventare una brava ballerina e cantante, seguendo di fatto le orme della madre. Purtroppo, però, non potrà svelare il suo desiderio perché i genitori hanno in mente altri progetti per il suo futuro. José Miguel e Bellita non dovranno occuparsi solo dei problemi con la figlia, poiché dovranno fare i conti con un incendio che distruggerà il loro teatro di Buenos Aires.

Una vita, spoiler al 12 giugno: Jacinto e Marcelina frequentano lezioni di tango

Rosina protesterà insieme ad altre persone per far sì che un'accademia di ballo non introduca delle lezioni di tango. L'iniziativa non andrà a buon fine, e Jacinto e Marcelina decideranno di cimentarsi in questo ballo.

Bellita e José Miguel, in seguito alla distruzione del loro teatro, dovranno affrontare una serie di difficoltà economiche.

Bellita, per provare a sopperire alla mancanza di denaro, comincerà a pensare che sia il caso di tornare a esibirsi sul palco.